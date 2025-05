Le PM appelle à des mesures drastiques pour mettre en œuvre la Résolution N°68

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence nationale en ligne visant à diffuser et à mettre en œuvre les résolutions N°66-NQ/TW et N°68-NQ/TW du Politburo, le 18 mai, le chef du gouvernement a souligné que le développement du secteur privé a toujours été une orientation politique majeure tout au long de près de 40 ans de réformes.

Il a joué un rôle essentiel dans la mobilisation des ressources, la stimulation de la croissance économique, l’augmentation des recettes budgétaires, la création d’emplois, l’amélioration du niveau de vie et la promotion de l’intégration mondiale.

Aujourd’hui, près d’un million d’entreprises privées opèrent au Vietnam. Ce secteur représente environ 50% du PIB. De 2017 à 2024, il employait en moyenne 43,5 millions de personnes, soit plus de 82% de la main-d’œuvre totale du pays. Rien qu’en 2024, il a contribué à 56% du capital d’investissement total, à plus de 30% des recettes budgétaires de l’État et à 30% du chiffre d’affaires des importations et exportations.

Nécessité de politiques innovantes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a toutefois reconnu que malgré ces contributions, le secteur privé n’a pas encore réalisé tout son potentiel en termes de taille, de capacité, de contribution au PIB et d’intégration aux autres secteurs économiques. Il a identifié les défis persistants en matière d’accès au foncier, au capital et aux ressources humaines qualifiées, ainsi que les liens limités avec les entreprises publiques et les entreprises à capitaux étrangers.

Il a souligné la nécessité de politiques innovantes pour stimuler la croissance du secteur privé, ajoutant que, sous la direction du Politburo, le gouvernement a préparé d’urgence des propositions pour que le Parti et l’Assemblée nationale adoptent des résolutions adaptées, dont la Résolution N°68.

La Résolution N°68 énonce cinq principes directeurs, réaffirmant notamment le rôle du secteur privé comme l’un des moteurs clés de l’économie nationale. Elle appelle à une croissance rapide, durable et de qualité du secteur et à l’élimination des mentalités et des préjugés obsolètes.

Cette résolution promeut un environnement commercial transparent et compétitif, encourage l’entrepreneuriat et la création de richesses légales, et souligne le rôle des entreprises privées dans le développement national. Elle a également souligné la nécessité de favoriser une classe entrepreneuriale forte et de renforcer le rôle de leadership et de facilitation du Parti et de l’État.

Les objectifs spécifiques fixés par la résolution incluent 2 millions d’entreprises privées, 20 entreprises pour 1.000 habitants, au moins 20 grandes entreprises participant aux chaînes de valeur mondiales, une contribution du secteur privé de 55 à 58% du PIB et de 35 à 40% des recettes publiques d’ici 2030, ainsi que 3 millions d’entreprises actives, dont le secteur privé contribuerait à plus de 60% du PIB et serait compétitif sur la scène mondiale d’ici 2045.

Cette résolution définit huit groupes de tâches et de solutions qui s’alignent sur les trois avancées stratégiques du Vietnam : la réforme institutionnelle, le développement des ressources humaines et les infrastructures. Ces objectifs sont également liés à quatre résolutions majeures du Bureau politique sur la science et la technologie, l’intégration internationale, la réforme juridique et le développement du secteur privé.

La feuille de route comprend des réformes des mentalités et de la qualité institutionnelle, une protection renforcée des droits de propriété et des droits des entreprises, et une distinction plus claire entre la responsabilité pénale, administrative et civile afin de renforcer la confiance des entreprises, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement a indiqué que pour mettre en œuvre la Résolution No68, le gouvernement a publié la Résolution N°138/NQ-CP le 16 mai, définissant huit groupes de tâches et 117 actions spécifiques, attribuant des responsabilités claires aux ministères, secteurs et localités.

Ces tâches comprennent : 5 tâches visant à faire évoluer les perceptions et les approches du développement du secteur privé ; 50 tâches liées à la réforme juridique et institutionnelle, dont des propositions d’amendements à 11 lois ; 31 tâches visant à améliorer l’accès à la terre, au crédit et à une main-d’œuvre qualifiée ; et 4 groupes de tâches visant à promouvoir la science, la technologie, l’innovation, le numérique et la transformation verte.

Elle comprend également 6 groupes axés sur le renforcement des liens entre les différents types d’entreprises ; 7 tâches visant à soutenir les moyennes et grandes entreprises, dont un programme de soutien à 1 000 entreprises pionnières en matière d’innovation et de numérisation ; 5 groupes de tâches soutenant les micro et petites entreprises ; et 12 tâches liées à l’éthique des affaires et à la responsabilité sociale.

Parallèlement, l’Assemblée nationale a adopté le 17 mai la résolution N°198/2025/QH15, établissant des mécanismes et des politiques spécifiques pour soutenir le secteur privé. Elle introduit des lignes directrices claires sur les inspections, l’octroi de licences, l’application de la loi et l’accès aux ressources. Elle clarifie notamment les responsabilités juridiques entre les entreprises et les particuliers, ainsi que dans les domaines civil, administratif et pénal, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

La résolution de l’Assemblée nationale affirme notamment que l’État offrira des bonifications d’intérêts de 2% pour les projets verts et circulaires, des réductions d’impôts et de taxes, et des préférences en matière d’approvisionnement pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Des incitations fiscales permettront aux entreprises d’allouer jusqu’à 20% de leur revenu imposable à des fonds pour la technologie et l’innovation, avec 200% de ces coûts déductibles, tandis que le budget de l’État financera la formation de 10.000 Pdg d’ici 2030, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également évoqué plusieurs autres résolutions du gouvernement et de l’Assemblée nationale dans ce domaine.

Lors de la conférence, il a discuté avec des chefs d’entreprise de la manière de mettre en œuvre efficacement les nouvelles résolutions.

Le chef du gouvernement a appelé tous les ministères, secteurs et localités à agir avec urgence, discipline et responsabilité, afin de mettre en œuvre rapidement et intégralement la résolution N°68.

VNA/CVN