Le permanent du Secrétariat préside une réunion sur les préparatifs du XIVᵉ Congrès du Parti

Dans l’après-midi du 7 janvier, au siège du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central, a présidé une réunion de travail avec le Bureau du Comité central du Parti et les organes concernés sur les préparatifs du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu a salué les efforts et le sens des responsabilités des organismes et unités concernés, soulignant que les travaux de préparation avaient été menés de manière rigoureuse, méthodique et efficace.

À la date du 7 janvier 2026, les organes compétents ont, pour l’essentiel, achevé les principaux groupes de tâches conformément au calendrier fixé.

Le XIVᵉ Congrès national du Parti n’est pas seulement un événement politique majeur, mais également une vaste activité politique de portée nationale, marquant un jalon ouvrant une nouvelle ère de développement pour le pays.

Trân Câm Tu a souligné la nécessité de renforcer la communication concernant le Congrès, notamment dans les communes, les quartiers et les zones spéciales, d’intensifier la protection du fondement idéologique du Parti, de lutter contre les points de vue erronés et les informations nuisibles, notamment dans l’espace numérique, afin d’éviter toute situation de passivité ou de surprise.

Le Sous-comité du personnel et la Commission centrale de l’organisation poursuivent l’examen et la finalisation des dossiers relatifs au personnel du Congrès ainsi que des documents connexes, tout en coordonnant l’achèvement du rapport de vérification de l’éligibilité des délégués. Le ministère de la Police et le ministère de la Défense déploient activement les plans globaux visant à garantir une sécurité et une sûreté absolues avant, pendant et après le Congrès.

Soulignant qu’il reste un peu plus de dix jours avant l’ouverture du Congrès, Trân Câm Tu a demandé aux organes concernés de suivre de près la situation, de renforcer la supervision et d’achever efficacement les tâches assignées. Avant et pendant le Congrès, les Sous-comités des documents, du Statut du Parti et les commissions centrales du Parti devront suivre étroitement les débats afin d’intégrer rapidement les contributions et de finaliser les documents conformément à l’esprit du XIVᵉ Congrès national du Parti.

VNA/CVN