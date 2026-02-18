Le peintre Lê Trí Dung fait galoper ses chevaux

Depuis quatre décennies, Lê Trí Dung a donné vie à plus de 3.000 figures équestres. Qu’il s’exprime sur papier, toile, huile ou laque, chaque support devient un espace de liberté où l’animal incarne souffle et énergie, révélant l’âme indomptable et l’esprit résilient du Vietnam.