Le Parc de haute technologie Hoà Lac au cœur de la stratégie d’innovation de Hanoï

Dans un contexte où la science, la technologie et l’innovation sont identifiées comme des moteurs clés, Hanoï est la première localité du pays à avoir adopté six résolutions pour concrétiser la Résolution N°57 du Politburo du Parti visant à faire de ces domaines le pilier du développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Avec la Loi sur la capitale (amendée), le Parc de haute technologie Hoà Lac bénéficie de mécanismes spécifiques destinés à résoudre des problématiques urgentes et à mobiliser des ressources financières afin de remédier à un manque de cohérence qui perdurait depuis de nombreuses années.

À ce jour, le parc a attiré 109 projets d’investissement, pour un capital enregistré d’environ 121.000 milliards de dôngs (4,59 milliards de dollars). Parmi eux, le Groupe militaire de l’industrie et des télécommunications (Viettel) est un partenaire stratégique global, avec un engagement d’investissement de 12.000 milliards de dôngs, comprenant le plus grand centre de recherche et développement du Vietnam (10.000 milliards de dôngs), ainsi qu’un appui au déploiement intégral des réseaux 5G et IoT sur l’ensemble du site.

Afin de "dérouler le tapis rouge" aux investisseurs, le parc applique les niveaux d’incitation les plus élevés prévus par la loi en matière de fiscalité et de loyers fonciers.

La politique d’attraction des talents est également renforcée via une résolution dédiée aux avantages accordés aux ressources humaines de haute technologie. En outre, Hanoï réorganise son réseau éducatif en privilégiant l’implantation, au sein du parc, d’universités spécialisées en ingénierie et hautes technologies, dotées de laboratoires, de centres de recherche et de formations postuniversitaires à forte intensité scientifique et technologique.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, la ville investit massivement dans les infrastructures sociales - logements de qualité pour experts, écoles internationales et hôpitaux - avec pour objectif de porter à 230.000 le nombre de résidents permanents d’ici 2030.

Un investissement ciblé

Plutôt qu’une attraction tous azimuts, Hanoï opte pour une sélection d’investisseurs détenant des technologies stratégiques telles que l’IA, les semi-conducteurs ou les biotechnologies, afin de créer de la valeur au sein de l’écosystème. Selon Truong Viêt Dung, vice-président du Comité populaire municipal, la ville ambitionne de faire du parc le "cœur de l’innovation" de Hanoï, en reliant étroitement la recherche-développement (R&D), la production, les start-up et la commercialisation des technologies.

Le responsable a souligné l’engagement de Hanoï à mobiliser des ressources substantielles et une volonté politique maximale pour développer le parc. En 2026, Hanoï sera la première localité du pays à consacrer jusqu’à 4% de son budget total (environ 9.000 milliards de dôngs par an) à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique.

À l’horizon 2030, le parc vise une contribution d’au moins 5% au PIBR de Hanoï, un montant investi de 200.000 milliards de dôngs et la formation ainsi que l’accueil de 20.000 talents hautement qualifiés.

Actuellement, le projet "Solutions pour le développement du Parc de haute technologie Hoa Lac à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045" est en cours de finalisation avant sa soumission à la municipalité.

VNA/CVN