Le pamplemousse frais du Vietnam autorisé à exporter vers la République de Corée

L'Agence de quarantaine animale et végétale (APQA) de la République de Corée a officiellement annoncé sur son site web la réglementation relative à l'importation de pamplemousses frais du Vietnam, selon le Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

>> Les indicatifs régionaux favorisent les exportations de pamplemousse

>> Exportation de 11 tonnes de pamplemousses de variété Diên au Royaume-Uni

>> Les pamplemousses vietnamiennes de Diên mises en vente sur le marché britannique

>> Forte demande de pamplemousses à peau verte du Vietnam sur le marché américain

Photo : VNA/CVN

Le pamplemousse est le troisième fruit frais du Vietnam autorisé à l'exportation vers la République de Corée, avec le fruit du dragon et la mangue, marquant une étape importante et ouvrant de grandes opportunités pour les produits agricoles vietnamiens d'accéder aux marchés internationaux.

Cette approbation contribue à affirmer la qualité et la réputation des produits agricoles vietnamiens sur le marché mondial.

Le département a déclaré qu'en 2018, il avait lancé un programme visant à promouvoir l'exportation de pamplemousses vers la République de Corée. Après une coordination active et un échange d’informations pour faciliter le processus d’analyse des risques phytosanitaires, et après plusieurs cycles de négociations, le Département de la protection des végétaux et l'Agence de quarantaine animale et végétale sont parvenus à un accord technique lors d’une réunion bilatérale en avril 2024.

Selon le Département de la protection des végétaux, pour répondre aux normes d’exportation de pamplemousses vers la République de Corée, les zones de culture doivent s’enregistrer chaque année auprès du ministère. L’agence gérera et supervisera ces zones pour garantir que les espèces nuisibles préoccupantes pour la République de Corée sont maintenues à de faibles niveaux de densité grâce à des activités de surveillance et de contrôle des parasites.

Les installations de conditionnement qui trient et emballent les pamplemousses frais destinés à l’exportation vers la République de Corée doivent également s’enregistrer chaque année auprès du ministère et subir des nettoyages et des inspections réguliers.

La liste des régions de culture de pamplemousses enregistrées, des installations d’emballage pour l’exportation et des installations de traitement thermique à la vapeur doit être soumise à l’APQA avant le début de l’exportation annuelle de pamplemousses frais.

Les entreprises peuvent accéder à des informations plus détaillées sur le site Web de l’APQA à l’adresse https://www.qia.go.kr ou à la traduction vietnamienne non officielle disponible sur le site Web du Département de la protection des végétaux à l’adresse https://www.ppd.gov.vn.

VNA/CVN