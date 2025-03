Le leader du Parti souligne la nécessité d’une stratégie claire pour dynamiser la croissance du secteur privé

Il est essentiel d’adopter une stratégie claire pour le développement du secteur privé, en adéquation avec le niveau actuel de l’économie et les évolutions de la géoéconomie et de la géopolitique mondiales, a déclaré le secrétaire général du Parti.

Selon lui, cette stratégie doit renforcer la résilience, l’adaptabilité et la compétitivité du secteur privé. Dans cette optique, il est crucial d’investir dans les infrastructures et la formation des ressources humaines.

Le leader du Parti a également appelé à éliminer les barrières et obstacles administratifs, à améliorer rapidement le climat d’investissement et à mettre en place des politiques de soutien globales et flexibles, afin de créer un cadre propice au développement durable des entreprises privées.

Il a proposé de garantir l’égalité des chances, en permettant aux entreprises privées d’accéder aux financements et aux moyens de production au même titre que les entreprises publiques et les sociétés à participation étrangère.

Il a également insisté sur la nécessité de permettre aux entreprises privées de participer à des projets clés nationaux, d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) à croître et à devenir de grandes entreprises, de mettre en place des politiques de soutien au développement des grandes entreprises disposant d’une envergure importante, de capacités solides et d’une forte compétitivité, capables de jouer un rôle de leader dans certains secteurs clés et stratégiques, ainsi que d’assurer une meilleure connectivité entre entreprises et entre régions... L’objectif est de favoriser un cycle économique durable, renforcer l’indépendance et l’autonomie du pays, et garantir une intégration économique efficace.

Pour assurer un développement socio-économique durable dans cette nouvelle ère, le secrétaire général du Parti a demandé à la Commission centrale des politiques et des stratégies de poursuivre ses recherches et de présenter des propositions audacieuses, afin d’assurer une croissance rapide et pérenne du pays dans les années à venir.

