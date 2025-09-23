Le leader du Parti exhorte le FPV à œuvrer pour un Vietnam prospère et heureux

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a appelé mardi 23 septembre, devant le I er Congrès du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et des organisations centrales de masse pour le mandat 2025-2030, à s’unir d’un seul cœur, à faire du bloc de grande union nationale une source de force inépuisable pour le développement d’un Vietnam prospère et heureux.

>> Le FPV appelé à mobiliser le consensus public pour une révolution réformatrice

>> Dô Van Chiên reçoit le dirigeant de l'Association économique et culturelle R. de Corée - Vietnam

>> Le Front de la Patrie du Vietnam, drapeau de la grande union nationale

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le leader du Parti a demandé de transformer la résolution du congrès en réalités, les attentes en résultats, et d’agir avec résolution, discipline et créativité pour faire avancer le pays vers les objectifs des deux centenaires fixés par le Parti et tant attendus par le peuple pour 2030 et 2045.

Le congrès, auquel ont assisté 346 délégués, est le premier après l’établissement du Comité du Parti du FPV et des organisations centrales de masse en vertu de la décision N°245-QD/TW du Politburo en date du 24 janvier 2025, représentant le bloc de grande union nationale dans le contexte d’une transformation profonde de l’ensemble du système politique dans l’esprit de la résolution N°18-NQ/TW, publiée en 2017, qui vise à rationaliser le système politique pour une plus grande efficacité.

Le congrès a adopté à l’issue de deux jours de travail une résolution affirmant les résultats importants obtenus par le Comité du Parti pendant le mandat 2020-2025, unifiant les directions, les objectifs, les tâches et les solutions, 10 groupes d’objectifs et trois percées stratégiques pour le mandat 2025-2030, à savoir la rénovation dans la méthode de direction selon le nouveau modèle ; la rénovation dans le contenu et le mode de fonctionnement centrés sur le peuple; et la formation, l’évaluation, l’utilisation efficace du personnel.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que l’esprit du projet de résolution du 14e Congrès national du Parti et le programme d’action du premier Congrès du Comité du Parti du FPV et des organisations centrales de masse serviront de fil rouge pour le mandat 2025-2030.

Il a demandé de réaliser de manière cohérente trois points de vue directeurs: Prendre le peuple comme centre, sujet, objectif et force motrice de la rénovation. Chaque résolution et programme d’action doit répondre à la question suivante : quels sont les bénéfices pratiques pour les citoyens, pour chaque groupe vulnérable, pour chaque communauté spécifique ; combiner démocratie - discipline - état de droit, élargir la démocratie de base, promouvoir le dialogue social, ainsi que l’application de la discipline, l’état de droit, le respect des différences ; passer de mouvements formels à des résultats substantiels, basés sur des données et des chiffres ; donner la priorité aux modèles qui peuvent être rapidement reproduits, à des coûts raisonnables, qui ont un grand impact sur la vie et qui apportent des bénéfices pratiques aux citoyens.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le leader du Parti a demandé de se concentrer sur la mise en œuvre de six points clés : perfectionner l’organisation et le mécanisme de coordination : «une tâche, un point focal, un délai, un résultat», peaufiner le règlement de coordination du travail entre les 25 organisations du Parti relevant du Comité du FPV; décentraliser et déléguer clairement les pouvoirs ; éviter les chevauchements ; éliminer l’administralisation de l’organisation du FPV; maintenir les principes de fonctionnement du système politique tels qu’énoncés dans les documents juridiques normatifs, les statuts du Parti et les règlements connexes.

Il a souligné que la protection des fondements idéologiques du Parti, le renforcement de la confiance du peuple, la préservation de l’identité culturelle, la promotion de la créativité et de l’humanité constituent les lignes de défense souples mais extrêmement solides de la nation. Le FPV est le lieu où l’on tisse le lien entre le Parti, l’État et le peuple ; le lieu où l’on traduit les bonnes politiques en actions justes et en résultats justes.

Le secrétaire général Tô Lâm a souhaité que ce mandat verra des changements concrets au niveau local : moins de réunions ; plus de travail et d’action ; moins de slogans, plus de résultats ; moins de procédures, plus de sourires de la part des citoyens.

VNA/CVN