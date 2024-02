Le journal argentin La Nación souligne l'opportunité d'investir au Vietnam

Le journal argentin La Nación a publié un article soulignant le climat d'affaires au Vietnam et encourageant les entreprises argentines à explorer le marché vietnamien.

L'article a souligné que le Vietnam était la 10e économie d'Asie, avec un Produit intérieur brut (PIB) de 410 milliards d'USD, une croissance prévue de 6,5% et une inflation prévue de 3,4% en 2024.

Photo : VNA/CVN

Au cours des 11 premiers mois de 2023, l'Argentine a exporté pour près de 2 milliards d'USD de marchandises vers le Vietnam et a bénéficié d'un excédent commercial de 640 millions d'USD, a indiqué l’article.

Cependant, il a souligné qu'il n'y avait que quelques investisseurs argentins au Vietnam.

Il a cité les entrepreneurs argentins Guillermo Cena et Santiago Campanera, qui dirigent des entreprises au Vietnam et qui font l'éloge du Vietnam, une terre d'opportunités pour les exportateurs et les investisseurs argentins.

Guillermo Cena a conseillé aux investisseurs de faire des plans à long terme et de rester ouverts pour être prêts à accepter les différences culturelles. Il a affirmé que le marché vietnamien, fort de 100 millions d'habitants, était une terre prometteuse pour les produits et services argentins, avec une forte demande de produits alimentaires de haute qualité.

Santiago Campanera, lui, a souligné que le Vietnam était une économie de marché ouverte et a appelé les entreprises argentines à explorer les opportunités dans cette économie stable et en expansion. Le gouvernement vietnamien crée toujours des opportunités de développement de la production et d'intégration mondiale, a-t-il déclaré.

Guillermo Cena a déclaré qu'il envisageait de diversifier les produits agricoles importés d'Argentine au Vietnam, tandis que Santiago Campanera a conseillé aux entreprises argentines de lancer des activités au Vietnam afin de mieux explorer la demande du marché local.

VNA/CVN