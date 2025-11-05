XV de France/Rugby

Le Garrec en pole position devant Lucu comme N°9 face aux Springboks

Le Rochelais Nolann le Garrec est en pole position face au Bordelais Maxime Lucu pour tenir le poste de demi de mêlée du XV de France samedi 1 er novembre contre l'Afrique du Sud, au vu de l'entraînement des Bleus mardi 4 novembre à Marcoussis, en présence du patron Antoine Dupont.

Photo : AFP/VNA/CVN

Aligné une nouvelle fois avec la chasuble blanche des titulaires frappé du N°9, comme la semaine précédente, l'ancien joueur de Vannes et du Racing 92 devrait former la charnière tricolore contre les Springboks, samedi soir au Stade de France, avec l'ouvreur du Stade toulousain Romain Ntamack.

Porteur mardi de la chasuble N°23, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, qui n'a joué qu'une rencontre de Top 14 cette saison à cause d'une blessure à un pouce, semble lui promis à une place sur le banc, après avoir pourtant fini le Tournoi des Six Nations 2025 comme titulaire après la blessure de Dupont, avant de mener son club au titre de champion d'Europe.

A côté d'eux, Antoine Dupont était, comme annoncé, de retour mardi sur le gazon de Marcoussis, pour sa première participation à un entraînement avec le XV de France depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit en mars contre l'Irlande à Dublin.

"Toto" est là pour poursuivre sa préparation physique et échanger avec le staff sur le projet de jeu des Bleus, avait précisé la semaine dernière l'entraîneur des avants William Servat.

Cet entraînement a par ailleurs dessiné les grandes lignes du XV titulaire pour les retrouvailles avec les doubles champions du monde en titre deux ans après le quart de finale du Mondial perdu (29-28), déjà au Stade de France, avec sans surprise Gaël Fickou et Pierre-Louis Barassi alignés au centre, et le Montpelliérain Baptiste Erdocio et le Clermontois Régis Montagne aux postes de piliers.

Photo : AFP/VNA/CVN

Si Fabien Galthié et les autres entraîneurs du XV de France ont encore refusé mardi 4 novembre de confirmer qui sera le capitaine samedi soir 8 novembre, Gaël Fickou n'a en tout cas rien fait, avec son message sur son compte LinkedIn, pour éteindre la rumeur qui le désigne par avance. "Quand j'étais jeune je pensais qu'un capitaine devait être celui qui parle le plus fort. Avec le temps j'ai compris que c'est souvent celui qui écoute le plus", a posté mardi matin 4 novembre le centre du Racing, capitaine en juillet lors de la tournée en Nouvelle-Zélande, qui pourrait fêter sa 97e sélection samedi soir 8 novembre contre les doubles champions du monde en titre.

Autre ancien capitaine des Bleus, le Rochelais Grégory Alldritt était lui sur le banc mardi matin 4 novembre, interdit d'entraînement pour avoir participé à la victoire des Maritimes dimanche soir contre le Racing 92, il y a moins de 48 heures. Comme la semaine dernière c'est le Lyonnais Mickaël Guillard qui portait la chasuble blanche N°8, poste qui lui semble promis samedi soir, après avoir fait partie des 23 joueurs préservés durant le week-end.

La composition du XV de France pour affronter les hommes de Rassie Erasmus sera annoncée jeudi 6 novembre à 11h00 à Marcoussis par Fabien Galthié, le même jour que celle des "Boks".

AFP/VNA/CVN