Le don d’organes d’une infirmière sauve plusieurs vies à l’Hôpital militaire central n°108

L’Hôpital militaire central n°108 de Hanoï a annoncé, le 12 janvier, avoir réalisé avec succès une transplantation multi-organes à partir d’une donneuse en état de mort cérébrale, une soignante, marquant ainsi une nouvelle étape importante pour la médecine de la transplantation au Vietnam.

Photo : BVCC/CVN

La donneuse, N.C., une infirmière de 46 ans originaire de Hanoï, avait été déclarée en état de mort cérébrale à la suite d’un accident vasculaire cérébral hémorragique. Malgré une prise en charge médicale immédiate, son état ne s’est pas amélioré.

L’équipe chargée de la mobilisation des dons d’organes de l’hôpital a alors informé la famille de la patiente de la possibilité d’un don d’organes afin de sauver des patients gravement malades. Surmontant leur chagrin, les proches ont accepté de faire don de ses organes pour sauver des vies. Le 12 janvier, un comité d’experts a confirmé l’éligibilité de la patiente au don d’organes après trois diagnostics successifs de mort cérébrale.

Dans ce cas précis, une greffe de foie a été réalisée chez un patient de 36 ans atteint d’un carcinome hépatocellulaire, tandis que deux greffes de rein ont été effectuées chez deux patients souffrant d’insuffisance rénale chronique : une femme de 37 ans et un homme de 47 ans. Deux cornées ont également été transférées à l’Hôpital central de Huê, offrant à des patients en attente depuis longtemps la possibilité de recouvrer la vue.

Après plus de cinq heures d’intervention, la greffe de foie s’est déroulée sans incident. Immédiatement après les opérations, les receveurs ont été placés sous surveillance étroite et ont bénéficié de soins spécialisés. Les trois patients greffés sont actuellement dans un état stable, conscients et respirent de manière autonome.

Centre de référence en matière de transplantation d’organes au Vietnam et premier centre de transplantation hépatique en Asie du Sud-Est, l’Hôpital militaire central n° 108 a réalisé à ce jour 665 greffes de rein, 319 greffes de foie, huit greffes de cœur, quatre greffes de poumon, une greffe de pancréas, 34 greffes de cornée et quatre greffes de membres.

Ces interventions ont permis d’atteindre des taux de réussite et de survie comparables à ceux des pays développés, apportant une valeur scientifique et humanitaire majeure, tout en réaffirmant le haut niveau de compétence de l’hôpital et son rôle central dans le développement du don et de la transplantation d’organes au Vietnam.

VNA/CVN