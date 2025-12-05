Le Courrier du Vietnam N°50 : Cinéma vietnamien - identité affirmée, ambitions mondiales

Le Vietnam met en avant la vitalité de son 7e art à travers son festivalnational, ses stratégies de développement et la candidature de Mua đo auxOscars. Entre identité préservée et ouverture internationale, l’industrieesquisse une nouvelle ère ambitieuse. Tel est le thème principal du Courrier duVietnam N°50.