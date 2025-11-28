icon search
Le Courrier du Vietnam N°49 : Agir ensemble pour l’égalité des genres

Placé sous le thème “Égalité des genres et sécuritédes femmes et des filles à l’ère numérique”, le Mois national d’action se tientdu 15 novembre au 15 décembre, avecdes milliers d’initiatives organisées à travers le pays. Le Courrier du Vietnam N°49 accentue son dossier surle thème "Égalité des genres à l’ère numérique".

>> Lancement du Mois d'action pour l’égalité et la prévention des violences de genre

Agir ensemble pour l’égalité des genres
