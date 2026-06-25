Le Courrier du Vietnam N°26 : Diplomatie à la hauteur de l’histoire et de la culture

Dans la stratégie du Vietnam pour la période 2026-2030, avec vision à l’horizon 2045, les affaires extérieures occupent une place déterminante. Elles ne se limitent pas à la défense nationale en amont et à distance, mais participent directement aux objectifs de croissance en mobilisant des ressources externes indispensables à l’édification et au rayonnement du pays. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam N°26.