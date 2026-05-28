Le Courrier du Vietnam N°22 : Le Vietnam mise sur une énergie d’avenir

Le Vietnam fait face à un double défi dans sa stratégie de développement pour les années à venir : soutenir une croissance économique à deux chiffres tout en concrétisant son engagement d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Dans ce contexte, le secteur énergétique est appelé à jouer un rôle central afin d’assurer à la fois la fiabilité des approvisionnements et la transition vers un modèle de croissance plus durable. Tel est le thème principal du journal Le Courrier du Vietnam No22.