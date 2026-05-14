Le Courrier du Vietnam N°20 : Renforcer les affaires ethniques

Durant huit décennies, les affaires ethniques n’ont cessé d’évoluer, tant dans leur conception que dans leur cadre institutionnel, jusqu’à devenir l’un des piliers de la stabilité sociopolitique et du développement durable du pays. Le Courrier du Vietnam consacre un dossier spécial à ce sujet dans son numéro 20.