>> Trois ministères et organisme mobilisés pour soutenir la croissance à deux chiffres
>> Une directive pour accélérer le développement des zones ethniques et montagneuses
|Le Courrier du Vietnam N°20 : Renforcer les affaires ethniques.
Durant huit décennies, les affaires ethniques n’ont cessé d’évoluer, tant dans leur conception que dans leur cadre institutionnel, jusqu’à devenir l’un des piliers de la stabilité sociopolitique et du développement durable du pays. Le Courrier du Vietnam consacre un dossier spécial à ce sujet dans son numéro 20.
>> Trois ministères et organisme mobilisés pour soutenir la croissance à deux chiffres
>> Une directive pour accélérer le développement des zones ethniques et montagneuses
|Le Courrier du Vietnam N°20 : Renforcer les affaires ethniques.