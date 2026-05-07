Le Courrier du Vietnam N°19 : Entraide communautaire à l’ère du numérique

À l’aube de son 80e anniversaire(23 novembre 1946 - 2026), la Croix-Rouge vietnamienne lance un Mois humanitaire historique. Entre transformation numérique et solidarité de proximité, ce mouvement national érige l’entraide en levier stratégique pour un développement social durable et transparent. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam N°19.