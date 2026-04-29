>> Tô Lâm appelle à améliorer durablement les conditions de vie des travailleurs
>> Des ouvriers travaillent sans interruption pendant les jours fériés
|Le Courrier du Vietnam N°18 : Célébration du Mois des ouvriers 2026.
À l’occasion du Mois des ouvriers 2026 et du 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs (1er mai 1886 - 1er mai 2026), les localités vietnamiennes multiplient les actions concrètes en faveur des salariés. Ce dossier constitue le thème central du numéro 18 du Courrier du Vietnam.
>> Tô Lâm appelle à améliorer durablement les conditions de vie des travailleurs
>> Des ouvriers travaillent sans interruption pendant les jours fériés
|Le Courrier du Vietnam N°18 : Célébration du Mois des ouvriers 2026.