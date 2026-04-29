icon search
mask
Vidéos
Le Courrier du Vietnam N°18 : Célébration du Mois des ouvriers 2026

À l’occasion du Mois des ouvriers 2026 et du 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs (1er mai 1886 - 1er mai 2026), les localités vietnamiennes multiplient les actions concrètes en faveur des salariés. Ce dossier constitue le thème central du numéro 18 du Courrier du Vietnam.

>> Tô Lâm appelle à améliorer durablement les conditions de vie des travailleurs

>> Des ouvriers travaillent sans interruption pendant les jours fériés

Le Courrier du Vietnam N°18 : Célébration du Mois des ouvriers 2026.
#Le Courrier du Vietnam N°18 #Mois des ouvriers

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top