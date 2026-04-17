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Le Courrier du Vietnam N°16 : Pour une croissance à deux chiffres du Vietnam

Lors de son 2e plénum, le Comité central du Parti (XIVe mandat) a fixé pour la période 2026-2030 un objectif de croissance annuelle du PIB d’au moins 10%. Cette orientation vise à conjuguer expansion rapide, stabilité macroéconomique et maîtrise de l’inflation. Tel est le sujet principal du Courrier du Vietnam N°16.

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Le Courrier du Vietnam N°16 : Pour une croissance à deux chiffres du Vietnam.
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