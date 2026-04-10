Le Courrier du Vietnam N°15 : Hanoï - une métropole hautement développé

Le Courrier du Vietnam N°15 consacre ses pages aux événements politiques importants du Vietnam. La 1re session de l’Assemblée nationale de la XVIe législature s’est ouverte le 6 avril à Hanoï et devrait durer 11 jours. Au menu : l’élection des postes à responsabilité de l’appareil d’État et d’autres questions socio-économiques importantes. Dans ce numéro, Le Courrier du Vietnam a également mis l’accent sur les orientations de développement de la capitale de Hanoï.