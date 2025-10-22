Le complexe gaz - électricité - engrais de Cà Mau : le souffle industriel au cœur de la forêt d’U Minh

Au point le plus méridional du pays, au milieu d’une région autrefois isolée, s’est écrit l’un des chapitres les plus remarquables de l’industrialisation du Vietnam : le complexe gaz - électricité - engrais de Cà Mau.

Plus de vingt ans après sa mise en service, ce pôle intégré, le plus important du Sud-Ouest, n’est plus seulement un projet industriel d’envergure nationale. Il incarne la volonté de maîtriser la technologie, de conquérir des terres difficiles et de transformer les zones marécageuses et salines du delta en un centre dynamique de développement industriel.

Une épopée partie des profondeurs marines

L’histoire commence au fond de la mer. En 1997, la découverte des premiers gisements de gaz du champ PM3-CAA, situé dans la zone maritime commune Vietnam - Malaisie, a fait naître l’espoir d’une véritable révolution énergétique pour le Sud. Très vite, les plans se concrétisent : le gouvernement et le groupe Petrovietnam décident d’acheminer le gaz vers Cà Mau, une région alors en marge du réseau électrique national, où les habitants devaient encore s’éclairer "à la lampe à pétrole", pour un coût quatre à cinq fois supérieur à la moyenne.

En 2001, alors que le projet n’en est encore qu’à la phase de conception, Phạm Thạnh Trị, président du Conseil populaire provincial de Cà Mau, est nommé par le Premier ministre au sein de la Compagnie pétrolière nationale du Vietnam. Peu après, il devient directeur adjoint du Comité de gestion du projet gaz - électricité - engrais de Cà Mau. L’ancien dirigeant provincial se retrouve ainsi chargé de bâtir la plus grande infrastructure industrielle de l’histoire locale - un tournant majeur pour Cà Mau.

Le Comité de gestion ne compte alors que quatre ou cinq personnes, installées provisoirement dans une petite maison prêtée par la province. À moto, elles sillonnent les zones marécageuses pour évaluer le terrain, préparer les indemnisations, le défrichement et la viabilisation des sites - des étapes fondatrices mais semées d’obstacles.

Selon le récit de M. Trị, le complexe industriel n’était pas initialement destiné à Cà Mau : Kiên Giang, Sóc Trăng ou Bạc Liêu figuraient parmi les options. Mais la ténacité du gouvernement provincial finit par convaincre Petrovietnam et le gouvernement central de choisir la commune de Khánh An (district d’U Minh) comme site définitif. "Ce fut une grande joie, une immense fierté pour le Parti et le peuple de la province", se souvient-il avec émotion.

Les débuts furent marqués par un intense travail de mobilisation. Certaines familles ont dû être rencontrées plusieurs fois pour être convaincues. Grâce à une compréhension fine du territoire, le Comité réussit en trois mois à indemniser et reloger 234 foyers, puis à livrer en sept mois près de 300 ha de terrain prêt à construire : un record compte tenu des conditions géographiques complexes.

C’est ainsi qu’en 2001, le chantier du gazoduc PM3 - Cà Mau démarre. Long de 325 km, dont 298 km en mer, il relie le champ gazier offshore à la côte de Cà Mau. Ce fut à l’époque le pipeline le plus long et le plus difficile jamais réalisé au Vietnam - un exploit technique autant qu’humain dans cette région "au bout du monde".

En 2007, le premier flux de gaz atteint enfin la terre ferme. Acheminer le gaz constituait déjà une prouesse ; mais la mission suivante, plus ambitieuse encore, consistait à le transformer en électricité et en engrais - des ressources essentielles au développement socio-économique du pays.

Ériger un complexe industriel au cœur de la forêt d’U Minh

Quelques années plus tard, sur un terrain marécageux à la lisière de la forêt d’U Minh, les usines de production d’électricité et d’engrais commencent à sortir de terre. Des milliers d’ingénieurs et d’ouvriers bravent pluies, chaleurs et sols instables pour ériger l’un des complexes industriels intégrés les plus modernes d’Asie du Sud-Est.

Les centrales électriques Cà Mau 1 et 2, d’une capacité de 750 MW chacune, entrent successivement en service en 2007 et 2008, apportant instantanément des milliards de kWh au réseau du delta du Mékong et mettant fin à des années de pénurie d’électricité.

En parallèle, l’usine d’engrais de Cà Mau, inaugurée en 2012, devient la première unité de production d’urée à grande échelle du Sud-Ouest vietnamien. Son arrivée marque un tournant pour l’agriculture régionale : les paysans du delta n’ont plus à dépendre des importations, et la marque "Engrais de Cà Mau" s’impose comme un label national, présent dans les champs de millions d’agriculteurs.

Depuis 2007, le complexe gaz - électricité -engrais de Cà Mau constitue un maillon central de la chaîne énergétique vietnamienne et l’un des pôles les plus performants du groupe Petrovietnam. Il contribue de façon décisive à la sécurité énergétique et alimentaire du pays tout en stimulant le développement industriel local. Certaines années, ses activités représentent jusqu’à 10% des recettes budgétaires de la province de Cà Mau.

Lors de sa visite du site fin 2023, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné l’importance stratégique du complexe pour la province : "Ce pôle industriel recèle un potentiel singulier, des opportunités exceptionnelles et des avantages compétitifs notables". Il a également appelé la province à soutenir le développement des énergies renouvelables et à faciliter l’extension rapide de ce complexe à plus grande échelle.

De la forêt de tràm à la mer : innovation et transition verte

Dans le contexte de la transition énergétique et de l’engagement du Vietnam vers la neutralité carbone d’ici 2050, le complexe de Cà Mau poursuit activement sa mutation. Les centrales électriques optimisent leurs turbines, réduisent la consommation de gaz et valorisent les gaz résiduels pour la production auxiliaire d’électricité. Parallèlement, Petrovietnam prépare l’adaptation vers les technologies GNL (gaz naturel liquéfié), en anticipation du déclin progressif du champ PM3.

L’unité d’engrais, pour sa part, s’oriente vers la production "verte" : Cà Mau a développé une urée enrichie en micro-organismes afin de réduire les émissions de N₂O, un puissant gaz à effet de serre. L’usine met également en œuvre des systèmes de traitement des eaux et des rejets atmosphériques conformes aux normes européennes, avec l’ambition de devenir un modèle de "fabrique verte - communauté durable".

Au-delà de la production, le complexe joue un rôle de formation : il est devenu un vivier de compétences pour l’industrie énergétique du Sud. De nombreux ingénieurs, chefs d’équipe et techniciens issus de Cà Mau ont depuis rejoint d’autres sites du groupe à travers tout le pays, contribuant à l’élargissement de la "carte industrielle" de Petrovietnam du Sud au Nord.

De l’extrême Sud à une vision énergétique nationale

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de son Plan directeur d’électricité VIII, axé sur les énergies renouvelables, le GNL et la croissance verte, le modèle intégré du complexe gaz - électricité - engrais de Cà Mau est désormais perçu comme une référence nationale. Il ne s’agit plus seulement d’un site industriel, mais d’un écosystème énergétique cohérent, capable d’intégrer, d’optimiser et de diversifier la chaîne de valeur - un embryon de pôle industriel éco-énergétique national.

Sur ces terres jadis couvertes de marécages et de forêts, les nuits s’illuminent aujourd’hui des reflets métalliques des turbines, des tours de distillation et des réservoirs d’engrais, symbole d’un souffle industriel qui anime tout l’extrême Sud du pays. Le complexe gaz - électricité - engrais de Cà Mau ne contribue pas seulement à la sécurité énergétique et alimentaire du Vietnam ; il incarne aussi la transformation d’une région périphérique en territoire d’innovation et de durabilité.

Dans l’histoire du développement industriel et énergétique du Vietnam, Cà Mau restera à jamais un jalon fondateur - le lieu où les miracles ont commencé.

Nguyên Hiên - Câm Sa / CVN