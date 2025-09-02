Le bloc représentant les 54 ethnies exprime une ferveur héroïque lors du défilé

>> La force de l’unité nationale resplendit en ce jour de Fête nationale
>> Hanoï rend hommage aux 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale
>> Le grand défilé célèbre l'unité, la volonté et la foi nationale
>> Hanoï : des délégations militaires étrangères défilent pour les 80 ans de la Fête nationale
>> Démonstration de puissance navale pour les 80 ans de la Fête nationale
>> Éclat des policières des forces spéciales au défilé des 80 ans
|Les 54 ethnies du Vietnam symbolisent l’esprit d’unité, d’harmonie, de cohabitation et de développement commun sur la terre en forme de S.
|Le bloc des milice et d’autodéfense, représentant les 54 ethnies, est régulièrement présent lors des grands défilés de l’État.
|Les costumes traditionnels, variés et colorés, reflètent la présence de nombreuses minorités ethniques telles que les Tày, Thaï, H’mông et Dao.
|Elles ne sont pas composées de militaires réguliers, mais de forces armées de masses, jouant un rôle de soutien à la défense nationale dans les localités.
|Avec un élan héroïque, elles affirment leur aspiration à s’élever pour un Vietnam socialiste prospère, puissant, démocratique, équitable et civilisé.
|Le bloc des femmes des milice et d’autodéfense incarne l’esprit d’unité et de solidarité entre les 54 ethnies sœurs à travers toutes les régions du pays.
|Elles accomplissent la mission de défendre la Patrie, d’assurer la sécurité et l’ordre, et constituent la force de base du mouvement de tout le peuple pour la défense de la sécurité nationale.
Texte : Nguyên Thành-Vietnam+/CVN