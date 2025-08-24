Lạng Sơn : la gastronomie au cœur de l'attractivité touristique
Située au Nord du Vietnam, la province montagneuse de Lạng Sơn séduit autant par la majesté de ses paysages que par la richesse de sa cuisine. Véritable carrefour de traditions culinaires, elle s’impose comme une destination incontournable pour les amateurs de saveurs authentiques.
Portée par la diversité culturelle de ses nombreuses ethnies, Lạng Sơn incarne l’âme culinaire du Nord-Est vietnamien. Consciente du potentiel de sa gastronomie comme levier touristique, la province développe activement des circuits dédiés, attirant gourmets curieux et voyageurs en quête d’expériences gustatives singulières.
Hoàng Phuong/CVN