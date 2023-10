Lancement d'une application sur le tri et la collecte des déchets à Huê

Le projet "Huê - Une ville pour réduire les plastiques dans le Centre du Vietnam" et des partenaires ont organisé dimanche 15 octobre une cérémonie pour lancer la mise en place de l'application mGreen qui facilite le tri et la collecte des déchets dans la ville de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre).

L'application, lauréate d'un concours visant à rechercher des initiatives pour réduire les déchets plastiques à Huê en 2023, met en relation les vendeurs de ferraille et les acheteurs.

Les vendeurs trient leurs déchets et réservent via l'application une collecte des déchets à domicile. Ils peuvent également apporter les déchets vers des sites de collecte désignés.

En fonction de la quantité de déchets, ils gagneront des points qui pourront être utilisés pour échanger ou acheter des produits/services sur l'application.

Selon Hoàng Ngoc Tuong Van, gestionnaire du projet, depuis septembre 2022, le Fonds mondial pour la nature au Vietnam (WWF Vietnam) collabore avec le Comité populaire de la ville de Huê dans la mise en œuvre d'un programme de tri des déchets solides dans la ville. L'utilisation de l'application mGreen est une étape du projet pour promouvoir l'habitude de trier les déchets dans les foyers, ce qui devra aider la ville à devenir plus propre et plus verte.

Trân Thi Thoa, directrice de la société par actions des services sociaux mGreen, a partagé que son entreprise était en contact avec des groupes de collecte des déchets dans la ville. Elle coopère également avec plus de 100 magasins et supermarchés locaux afin que les utilisateurs de l'application puissent utiliser leurs points pour faire des achats.

Avec un accès facile et une utilisation simple, cette application devra contribuer à l’édification d’une ville verte et intelligente.

