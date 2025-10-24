Lancement de la deuxième campagne d'étude maritime conjointe Vietnam - Russie

Le navire de recherche scientifique Académicien Lavrentyev a accosté au port international de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoà, le 24 octobre, marquant le début de la deuxième étude marine conjointe entre l'Académie vietnamienne des sciences et technologies (VAST) et l'Académie russe des sciences.

L'étude, qui se déroulera du 23 octobre au 20 novembre dans les eaux vietnamiennes, vise à actualiser et à enrichir les données en géologie, géophysique, géochimie des gaz et océanographie afin de contribuer à la recherche sur les structures géologiques des fonds marins, les cycles géochimiques des gaz, la formation des sédiments, les couches d'eau océaniques et l'évaluation des ressources minérales marines.

Trente scientifiques vietnamiens et russes participent à la campagne pour effectuer des mesures, des prélèvements et des analyses dans de nombreuses stations de recherche du Nord au Sud du pays.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'accueil, le Professeur Trân Tuân Anh, vice-président de la VAST, a salué la coopération fructueuse et de longue date entre les deux académies au fil des ans. Il s'est dit convaincu que l'expédition actuelle enrichira les données scientifiques sur la géologie, la géophysique, les ressources et l'environnement de la Mer Orientale, tout en renforçant les capacités de recherche et en encourageant les jeunes talents scientifiques des deux côtés.

Il a exprimé sa gratitude envers les autorités compétentes des deux pays, en particulier les scientifiques et les équipages des navires de recherche Académicien Oparin et Académicien Lavrentyev, pour leur étroite coordination et leur soutien à la mise en œuvre harmonieuse du programme de coopération 2018-2025 et de la présente campagne géologique et géophysique.

De son côté, le Docteur Renat Shakirov, chef de la délégation des scientifiques russes, a souligné le caractère particulier de cet événement, organisé alors que le Vietnam et la Russie célèbrent le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et que la VAST marque son 50e anniversaire. Il a précisé que cette campagne ne se limite pas à un trajet de la Russie à Hanoï, mais traverse plusieurs provinces et villes vietnamiennes, mobilisant de nombreux chercheurs ainsi que des équipements de recherche modernes russes.

Les deux académies ont convenu de poursuivre les activités conjointes d’exploration et prévoient de signer, en décembre 2025, une feuille de route pour la coopération durant la période 2026-2035.

Le Docteur Shakirov a insisté sur l’intérêt particulier que la partie russe porte aux données maritimes et océaniques. Il a estimé que cette campagne, menée à un moment riche en événements marquants, apportera des résultats prometteurs pour le développement de la coopération scientifique entre les deux pays.

Poursuivant le programme de coopération lancé en 2019, cette deuxième campagne contribue à promouvoir la recherche marine, à renforcer les liens de confiance et à consolider la coopération entre les deux principales académies des sciences du Vietnam et de la Russie. Elle s’inscrit dans le cadre du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1950-2025), revêtant une signification concrète dans le renforcement de la coopération scientifique et technologique ainsi que dans la protection de l’environnement marin.

Les résultats de l'expédition seront présentés lors d'un atelier scientifique prévu le 21 novembre.

