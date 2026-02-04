L’agriculture place les données au cœur de sa transformation numérique

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement place la transformation numérique et le développement des données sectorielles au cœur de sa stratégie à long terme, en accord avec la résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, ainsi qu’avec les résolutions pertinentes de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

À cette fin, le ministère intensifie ses investissements dans les infrastructures numériques, les plateformes partagées et les bases de données intégrées pour l’agriculture et l’environnement, en privilégiant la centralisation, la normalisation et la sécurité.

Un objectif central est de renforcer la connectivité et l’interopérabilité des données, tant au sein du secteur qu’avec le Centre national de données.

La gestion, l’orientation et la mise en œuvre des politiques s’orientent progressivement vers un modèle fondé sur les données, visant à améliorer l’efficacité de la gestion publique, la qualité des services publics et à mieux servir les citoyens et les entreprises.

Surtout, le ministère a insisté sur le fait que la création de bases de données ne se limite pas à la simple accumulation de données, mais implique également d’en garantir la qualité et l’utilisabilité.

''Sans données, il ne peut y avoir ni gestion ni gouvernance'', a déclaré Vo Van Hung, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement. ''La transformation numérique est incontournable pour que le secteur puisse améliorer son efficacité administrative, servir le public et développer une agriculture intelligente''.

''Les données doivent constituer le fondement et les résultats, le critère ultime'', a-t-il affirmé, ajoutant que le secteur se concentrait sur trois axes principaux.

Le premier consiste à transformer les méthodes de gestion, en passant de pratiques manuelles et empiriques à une gestion numérique et axée sur les données.

Le deuxième est de constituer des bases de données sectorielles partagées, exactes, complètes, fiables et mises à jour en temps réel, capables de refléter la réalité.

Le troisième est de passer progressivement des opérations manuelles à l’automatisation, en appliquant les technologies numériques au suivi, à la prévision et à la prise de décision.

Selon les experts, lorsque les données sont considérées comme une ressource stratégique et exploitées efficacement, le secteur de l’agriculture et de l’environnement peut non seulement renforcer sa gouvernance, mais aussi stimuler une croissance durable.

De la prévision des marchés agricoles à la gestion des ressources en eau et en terres, en passant par la lutte contre la pollution, la prévention des catastrophes et l’adaptation au changement climatique, les opérations devraient gagner en précision, en rapidité et en transparence. Ceci constituera un socle essentiel pour bâtir un secteur agricole moderne, intelligent et performant, adapté à une nouvelle phase de développement.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, le secteur vise à mettre en place d’ici 2030 des centres de données modernes, écologiques et partagés.

Sur cette base, le ministère prévoit de développer des plateformes et des applications numériques communes, du niveau central au niveau local, afin de soutenir une gestion globale de l’État tout en répondant aux besoins croissants des citoyens et des entreprises.

D’ici 2030, l’objectif est que 100% des bases de données nationales et spécialisées en agriculture et environnement soient créées, normalisées et mises à jour, formant ainsi un écosystème de données unifié, géré et synchronisé de manière centralisée par les centres de données du ministère.

Les bases de données clés doivent répondre pleinement aux critères d’exactitude, d’exhaustivité, de qualité, de mise à jour en temps réel, d’unification et de partage, afin de constituer un socle solide pour une gouvernance et une prise de décision fondées sur les données.

Selon le Département de la transformation numérique du ministère, le secteur exploite actuellement 115 bases de données nationales et spécialisées, dont 10 destinées à la direction et à la gestion opérationnelle, trois aux citoyens et aux entreprises, et 102 bases de données spécialisées en agriculture et environnement.

Une base de données nationale, la Base de données foncières nationale, est déjà opérationnelle, tandis qu’une Base de données nationale sur le changement climatique est en cours de création.

Plusieurs autres ensembles de données, bien que non formellement désignés comme nationaux, couvrent un large éventail de domaines à l’échelle nationale, tels que les ressources en eau, les données géospatiales, l’environnement, la météorologie et l’hydrologie, les variétés végétales, la pêche, la gestion des digues et la réduction de la pauvreté.

Dans la pratique, le développement des bases de données a déjà produit des résultats initiaux importants.

Le secteur a finalisé la Base de données nationale foncière et la Base de données nationale sur la pêche, tout en mettant en place les conditions techniques nécessaires à la connexion et à la synchronisation des données avec la Base de données nationale sur la population et le Centre national de données.

Un cadre réglementaire technique de base pour les bases de données nationales et spécialisées a également été publié, fournissant des lignes directrices normalisées pour la création, l’amélioration et le partage des données avec les ministères, les agences et les collectivités locales à l’échelle nationale.

