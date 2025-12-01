L'Afrique du Sud pleinement impliquée dans le G20 malgré les tensions avec Washington

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré dimanche 30 novembre que son pays resterait pleinement impliqué dans les activités du G20, malgré les tensions récentes avec les États-Unis, qui accueilleront les réunions du G20 l'année prochaine.

Le président a fait cette déclaration dans un discours à la nation après que l'Afrique du Sud a présidé le sommet des dirigeants du G20 il y a une semaine, boycotté par Washington. Le président des États-Unis Donald Trump a indiqué en début de semaine que l'Afrique du Sud ne serait pas invitée aux réunions du G20 l'année prochaine en raison des tensions dans les relations bilatérales.

"Nous devons préciser que l'Afrique du Sud est l'un des membres fondateurs du G20 et qu'elle est donc membre du G20 en son nom propre et de plein droit. Nous continuerons à participer en tant que membre à part entière, actif et constructif du G20", a rappelé M. Ramaphosa.

Le président sud-africain a estimé que l'absence des États-Unis au sommet des dirigeants de cette année était due à des informations erronées et l'a qualifiée de "regrettable". M. Trump avait pour sa part invoqué des allégations de "génocide des Blancs" dans ce pays d'Afrique pour justifier le boycott du sommet.

"Il s'agit là d'une désinformation flagrante à propos de notre pays. Il est d'autant plus regrettable que les raisons invoquées par les Etats-Unis pour justifier leur non-participation reposent sur des allégations infondées et mensongères selon lesquelles l'Afrique du Sud commettrait un génocide contre les Afrikaners et confisquerait les terres des Blancs", a répondu M. Ramaphosa.

Le chef de l'État sud-africain a confirmé que l'Afrique du Sud a transféré la présidence du G20 aux États-Unis en début de semaine et qu'elle accorde une grande importance à ses relations avec Washington tout en demeurant attachée au dialogue.

Les États-Unis devraient officiellement assumer la présidence tournante du G20 le 1er décembre.

