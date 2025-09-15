La VNA publie des œuvres marquantes en l’honneur du XIVe Congrès national du Parti

À l’occasion du 80 e anniversaire de sa fondation (15 septembre 1945 - 2025), l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a solennellement organisé, le 15 septembre, la cérémonie de publication de ses œuvres emblématiques saluant le premier Congrès du Comité du Parti du gouvernement (mandat 2025–2030) et le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’événement a eu lieu au Centre national d’Information (5, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï), en présentiel et en ligne avec les comités du Parti et cellules de la VNA dans l’ensemble du pays.

Y ont assisté Lại Xuân Lâm, secrétaire adjoint du Comité du Parti du gouvernement, ainsi que des représentants des organes et unités de ce comité ; Vu Viêt Trang, secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA ; les directeurs généraux adjoints, et les dirigeants des organisations du Parti rattachées à la VNA.

Un honneur et une motivation pour toute l’agence

Dans son discours, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a souligné que la publication officielle de ces œuvres marquantes à l’occasion du 80e anniversaire de la VNA constitue un immense honneur et une grande fierté, mais aussi un moteur puissant pour encourager l’ensemble du personnel à poursuivre ses efforts, à innover et à accomplir pleinement les missions politiques confiées.

Selon elle, ces œuvres ne sont pas seulement des produits journalistiques et médiatiques dotés d’une valeur politique, historique et traditionnelle profonde, mais elles représentent également la cristallisation de l’intelligence, de la passion et de la créativité des journalistes et collaborateurs de l’agence. Elles témoignent de l’esprit d’unité et de détermination de la VNA à affirmer sa place de principale agence de presse nationale dans une nouvelle étape de développement.

Trois œuvres journalistiques et médiatiques emblématiques

À cette occasion, un représentant du Comité permanent du Comité du Parti du gouvernement a annoncé la décision de reconnaître trois œuvres emblématiques de la VNA :

Il s’agit du portail d’information sur le XIVe Congrès national du Parti (daihoidang.vn).

Inauguré le 14 septembre 2025 en présence du secrétaire général Tô Lâm et des dirigeants du Parti et de l’État, le portail a été conçu de manière approfondie, avec six versions linguistiques (vietnamien, anglais, français, russe, chinois et espagnol) et cinq formats d’information (texte, photo, vidéo, infographie et base de données).

Le site couvre de manière exhaustive des informations d’actualité, des analyses approfondies ainsi qu’un riche fonds documentaire sur les documents et le personnel des treize congrès nationaux précédents.

Pour la première fois, la VNA a constitué une base de données sur environ 150 organisations du Parti avec plus de 1.200 cadres, mise à jour en continu avant, pendant et après le XIVe Congrès. Un espace dédié aux activités et directives du secrétaire général, présenté de façon moderne et attractive, constitue un point saillant du portail.

Le site propose également une rubrique spéciale sur les congrès des comités du Parti à différents échelons, profitant du réseau de 34 bureaux régionaux de la VNA et de son équipe de correspondants auprès des ministères et secteurs. Grâce à son système documentaire et de données, le portail s’impose comme une source officielle et fiable d’information pour la presse nationale et internationale, ainsi qu’un fonds documentaire de grande valeur pour la recherche.

Deuxièment, l’album-photo "100 ans de la presse révolutionnaire vietnamienne (1925–2025)".

Cet ouvrage de 372 pages, bilingue vietnamien-anglais, réunit plus de 1.000 photos et documents rares, principalement issus des archives de la VNA. Structuré en six chapitres, il retrace un siècle de développement de la presse révolutionnaire, étroitement lié aux différentes étapes de l’histoire du Parti et de la nation : de la mobilisation révolutionnaire et la lutte pour la prise du pouvoir, aux deux longues résistances, puis à l’édification et la défense du pays, avant d’entrer dans l’ère du Renouveau et de l’intégration internationale.

Le livre s’ouvre par un message de félicitations du secrétaire général Tô Lâm et comprend une préface signée par Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, chef de la Commission centrale de propagande et de mobilisation des masses.

Lancé à l’occasion du centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 2025), l’album a rapidement suscité un vif intérêt, devenant un cadeau spirituel de grande signification et un hommage profond aux générations de journalistes révolutionnaires ayant consacré leur vie à la cause du Parti et de la nation.

Troisièment, l’album-photo "80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam (1946–2026)".

Cette œuvre de presse et de documentation est en cours d’achèvement et devrait paraître en novembre 2025, à l’occasion du 80e anniversaire des premières élections générales. L’ouvrage offrira un panorama complet du parcours de l’Assemblée nationale vietnamienne, confirmant son rôle de plus haute institution représentative du peuple et de principal organe du pouvoir d’État au cours des huit dernières décennies.

Photo : VNA/CVN

S’adressant à cette occasion, Lại Xuân Lâm, secrétaire adjoint du Comité du Parti du gouvernement, a adressé ses félicitations à l’ensemble des cadres, membres du Parti et travailleurs de la VNA. Il a souligné que la décision de reconnaître ces œuvres constitue une marque de reconnaissance et d’appréciation du Comité permanent pour les efforts et les contributions de la VNA dans la mise en œuvre des mouvements d’émulation et des tâches politiques fixées.

Rappelant le discours du secrétaire général Tô Lâm lors de la célébration du 80e anniversaire de la VNA, il a exhorté chaque journaliste, rédacteur, technicien et collaborateur de l’agence à cultiver la fierté de la tradition glorieuse, à suivre les pas des générations précédentes avec l’aspiration au renouveau et l’esprit pionnier dans l’action, affirmant ainsi leur courage, leur créativité et leur professionnalisme.

Lại Xuân Lâm a exprimé sa conviction que l’ensemble du personnel de la VNA continuera de faire preuve de responsabilité, d’audace et de détermination au service de l’intérêt général, d’émulation et d’innovation, afin d’accomplir avec succès toutes les missions assignées, contribuant de manière significative au succès du premier Congrès du Comité du Parti de l’administration gouvernementale et du XIVe Congrès national du Parti.

Affirmer et élever le statut de l’agence nationale d’information

Forte de sa tradition, ayant été trois fois honorée du titre de Héros et plusieurs fois décorée de l’Ordre de Hô Chi Minh, la VNA affirme qu’elle continuera à promouvoir l’esprit d’unité, de renouveau et de créativité pour consolider et rehausser son statut d’agence nationale d’information – organe stratégique et digne de confiance du Parti et de l’État.

À travers ces œuvres emblématiques publiées à l’occasion de son 80e anniversaire, la VNA réaffirme non seulement son rôle de force de choc sur le front de l’information, mais aussi sa mission historique de presse révolutionnaire, toujours aux côtés du Parti, de l’État et du peuple dans la construction et la défense de la Patrie.

VNA/CVN