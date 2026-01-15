La ville de Huê approuve la construction du quai n°6 du port de Chân Mây

Le Comité populaire de la ville de Huê a officiellement approuvé le principe d’investissement du projet de construction du quai n°6 du port de Chân Mây, situé dans la zone économique de Chân Mây - Lang Cô, a annoncé le 15 janvier le Bureau du Comité populaire municipal.

Le projet s’étendra sur une superficie totale de plus de 15,5 ha, comprenant plus de 13,2 ha de terrains terrestres et près de 2,3 ha de nappe d’eau maritime. Il prévoit la construction d’un complexe de quais, dont un quai destiné aux navires polyvalents, porte-conteneurs, vrac solide et vrac liquide, capable d’accueillir des navires d’un tonnage allant jusqu’à 70.000 tonnes, ainsi que deux autres quais pouvant recevoir des navires de 10.000 tonnes chacun. L’ensemble sera complété par des infrastructures techniques, des entrepôts, des équipements spécialisés et des installations destinées à assurer les opérations d’import-export.

L’investissement total est estimé à plus de 928 milliards de dôngs (35,3 millions de dollars). Le quai n°6 sera doté d’infrastructures portuaires modernes afin de fournir des services de manutention, de stockage, de transport de marchandises et d’autres services logistiques connexes.

L’investisseur bénéficiera des incitations prévues par la législation en vigueur en matière d’investissement, de foncier et de fiscalité, et sera chargé d’accomplir les procédures nécessaires auprès des autorités compétentes.

Auparavant, après avoir subi d’importants dégâts causés par des tempêtes et des inondations historiques en octobre et novembre 2025, la ville de Huê avait proposé aux autorités centrales un soutien financier de 900 milliards de dôngs pour la construction de la troisième phase de la digue de protection nord du port de Chân Mây.

Les phases précédentes de cet ouvrage ont contribué à sécuriser l’exploitation des quais existants et à renforcer la capacité de transport du port en eau profonde de Chân Mây, maillon stratégique du système portuaire du Centre du Vietnam, régulièrement exposé à de fortes houles et à des tempêtes.

