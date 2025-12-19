Noël 2025

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà présente ses vœux à l'Évêché de Bac Ninh

À l'occasion de Noël 2025, le 19 décembre, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà s'est rendue à l'Évêché de la province de Bac Ninh (Nord) afin d'adresser ses vœux à l'évêque Dô Quang Khang, aux prêtres, aux religieux et à l'ensemble des fidèles catholiques de la localité.

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, elle a offert des fleurs et transmis ses souhaits de santé, de paix et de bénédictions, formulant ses vœux de joyeux Noël et de nouvelle année paisible à la communauté catholique locale.

La vice-Première ministre a évoqué les principaux résultats du développement socio-économique du pays en 2025, soulignant que, malgré un contexte international et national encore difficile, le Vietnam a maintenu la stabilité macroéconomique, enregistré une croissance élevée par rapport à la région et au monde, et assuré la stabilité politique, l'ordre social ainsi que le renforcement de la défense et de la sécurité nationales. Les relations extérieures ont continué de s'élargir, contribuant à rehausser la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale. Elle a également mentionné plusieurs décisions majeures, notamment la réorganisation des unités administratives et la mise en œuvre d'un modèle d'administration locale à deux niveaux plus rationalisé et plus proche de la population.

Elle a salué la contribution active de la communauté catholique, y compris celle de l'Évêché de Bac Ninh, à la mise en œuvre des politiques et des lois de l'État, à la promotion d'"une bonne vie et une belle foi", ainsi qu'à la diffusion de valeurs culturelles positives au sein de la société.

Réaffirmant la politique constante du Parti et de l'État en matière de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion, la vice-Première ministre a exprimé le souhait que les catholiques de Bac Ninh continuent de renforcer la solidarité, de promouvoir la charité et de contribuer activement au développement harmonieux du pays.

Pour sa part, l'évêque Dô Quang Khang a remercié les autorités pour leur attention et promis d'encourager les fidèles catholiques à respecter et appliquer les orientations, politiques et réglementations du Parti, de l'État.

VNA/CVN