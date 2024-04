La Thaïlande accélère la mise en œuvre de sa stratégie nationale en matière d'IA

Photo : My Anh-Cva/CVN

La stratégie vise à faire passer l’indice de préparation à l’IA du pays de la 59e position en 2021 au top 50 d’ici 2025, et à garantir qu’au moins 600.000 Thaïlandais soient sensibilisés à la loi et à l’éthique de l’IA. Elle devrait également générer 48 milliards de baths (1,32 milliard d'USD) d’effets commerciaux et sociaux en 2027.

La stratégie nationale et le plan d’action de la Thaïlande en matière d’IA comportent cinq politiques principales : préparer le pays pour être prêt en matière sociale, éthique, juridique et réglementaire à l’application de l’IA ; développer une infrastructure pour le développement durable de l’IA ; accroître les capacités humaines et améliorer l’éducation à l’IA ; stimuler le développement de la technologie de l’IA et de l’innovation ; et promouvoir l’utilisation de l’IA dans les secteurs public et privé.

En plus d'attirer davantage d'investissements technologiques étrangers dans les centres de données cloud, le ministère thaïlandais de l'Économie et de la Société numériques a adopté une politique "le cloud d'abord" ("Cloud First") pour aider à transformer la Thaïlande en un pôle régional d'IA.

Cette politique se concentre sur la promotion de l’utilisation d’une plateforme unique d’identification numérique prévue et sur la création d’une nouvelle main-d’œuvre formée aux compétences en IA.

La Thaïlande étend également sa coopération avec les géants de la technologie. Par exemple, son gouvernement a signé des protocoles d’accord sur l’IA avec Microsoft et Huawei en 2023.

En outre, elle prépare un projet de loi contenant des réglementations liées à l’IA.

VNA/CVN