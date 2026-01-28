La Résolution N°79 du Politburo repositionne le rôle de l’économie étatique

Promulguée à l’heure où le Vietnam entre dans une nouvelle ère d’ascension nationale, la résolution N°79 du Politburo sur le développement de l’économie étatique envoie un message politique et économique fort en repositionnant le rôle de ce secteur avec une détermination et une ambition renouvelées.

>> L’économie étatique se réaffirme comme un moteur de la croissance au Vietnam

>> Édito : la Résolution N°79-NQ/TW, un tremplin pour les aspirations nationales

Photo : VNA/CVN

Plutôt que de perpétuer une approche administrative rigide, la Résolution N°79 ouvre la voie à une nouvelle stratégie de développement, accordant aux principales entreprises étatiques une plus grande autonomie pour impulser la croissance, tout en les soumettant aux normes de gouvernance internationales les plus rigoureuses, explique le professeur associé-Docteur en économie Nguyên Thuong Lang, à l’École de commerce et d’économie internationale de l’Université nationale d’économie.

Selon Nguyên Thuong Lang, le rôle moteur de l’économie étatique constitue depuis longtemps un principe constitutionnel et un pilier constant de l’histoire du développement du Vietnam, depuis la période de planification centralisée et de subventions jusqu’au système actuel de groupes économiques étatiques. L’économie étatique demeure la pierre angulaire de la réalisation des objectifs politiques, de la garantie de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que de la protection de l’emploi et du bien-être social.

Ce qui distingue la Résolution N°79, souligne-t-il, c’est sa redéfinition claire de la mission de l’économie étatique dans ce nouveau contexte. Au-delà de la réaffirmation de leur rôle de premier plan, la résolution confère aux entreprises étatiques une fonction pionnière et novatrice, les obligeant à stimuler l’innovation, à piloter le développement du marché et à servir de référence pour les autres secteurs économiques.

Photo : VNA/CVN

On attend désormais des entreprises étatiques qu’elles ne se contentent plus de préserver le capital ou d’opérer dans des secteurs à faible risque, mais qu’elles incarnent la crédibilité et la compétitivité de l’économie vietnamienne sur la scène internationale. Cette évolution requiert l’intégration de technologies de pointe, d’une gouvernance moderne et d’une culture d’entreprise contemporaine, ainsi que la formation d’un vivier d’entrepreneurs compétents, intègres et engagés.

Abordant le débat de longue date sur l’équilibre entre missions politiques et efficacité en termes de marché, l’économiste a reconnu qu’un alignement parfait ne peut être atteint du jour au lendemain. Cependant, la Résolution N°79 réduit considérablement cet écart en clarifiant les principes de propriété et les responsabilités opérationnelles.

Gérant des actifs appartenant à l’ensemble de la population, les entreprises étatiques ont l’obligation intrinsèque de servir les objectifs publics et politiques, notamment en cas d’urgence, de catastrophe naturelle ou de situation de sécurité nationale. Parallèlement, la résolution encourage les entreprises étatiques à opérer principalement selon les principes du marché, leur permettant ainsi de concourir loyalement et d’améliorer leur efficacité tout en remplissant leurs obligations de service public.

Bien qu’il faille encore du temps pour que l’économie atteigne un niveau de développement supérieur permettant d’aligner les objectifs politiques et la rentabilité, la direction définie par la résolution est tout à fait appropriée, a-t-il affirmé.

Concernant les objectifs ambitieux fixés pour 2030, notamment la création de 50 entreprises étatiques parmi les 500 premières d’Asie du Sud-Est, d’une à trois parmi les 500 premières mondiales et de trois banques commerciales publiques parmi les 100 premières d’Asie, Nguyên Thuong Lang a estimé que ces objectifs étaient ambitieux mais réalisables.

Il a cité le vaste processus de restructuration qui a permis de réduire le nombre d’entreprises étatiques, passant d’environ 12.000 à plus de 860 à capitaux publics actuellement (dont quelque 500 entièrement détenues par l’État), tout en améliorant considérablement leur qualité, leur résilience et leur compétitivité.

Les entreprises étatiques contribuent à hauteur d’environ 12,5% au PIB et de 27 à 30% aux recettes budgétaires totales (hors pétrole brut), et conservent leur rôle de premier plan dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les infrastructures, les télécommunications, la logistique, et la défense et la sécurité.

La Résolution N°79 impose également à toutes les entreprises étatiques d’adopter une gouvernance numérique, les principaux groupes devant se conformer aux normes de l’OCDE. Tout en reconnaissant les défis liés à la transparence et aux différences de modèles de propriété, il a souligné qu’une mise en œuvre flexible et adaptable permettrait au Vietnam d’atteindre un haut degré de conformité aux normes internationales.

Photo : VNA/CVN

D’un point de vue économique plus large, il a insisté sur le fait que la résolution favorise la synergie plutôt que la concurrence entre le secteur étatique et le secteur privé. En passant d’une logique de «préservation du capital» à un rôle de "catalyseur", les principales entreprises étatiques sont appelées à développer des projets d’infrastructure, d’énergie et de technologie de grande envergure, créant ainsi des écosystèmes étendus au sein desquels les entreprises privées peuvent s’intégrer aux chaînes de valeur.

Ce modèle complémentaire offre un socle pour une croissance partagée et la réalisation de l’aspiration du Vietnam à une économie prospère et résiliente, a-t-il conclu.

VNA/CVN