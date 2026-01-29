La Résolution N°70 ouvre la voie à Khánh Hòa pour devenir un pôle des énergies renouvelables

Dans un contexte marqué par l’exigence d’assurer la sécurité énergétique nationale au service d’un développement rapide et durable, la Résolution N°70 du 20 août 2025 du Bureau politique sur la garantie de la sécurité énergétique nationale à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, constitue une base politique majeure, créant une impulsion forte pour le développement des énergies renouvelables à l’échelle nationale.

Pour la province de Khánh Hòa, cette résolution représente une véritable "opportunité en or" pour valoriser ses atouts naturels et ambitionner de devenir un centre des énergies renouvelables du Vietnam.

Dans la mise en œuvre de la Résolution n°70-NQ/TW, Khanh Hoa a procédé de manière proactive à l’intégration des objectifs et des missions énergétiques dans sa planification et ses programmes de développement socio-économique. À la suite de la fusion administrative, l’espace de développement de la province s’est élargi, offrant une base solide pour exploiter efficacement les sources d’énergie propre et renouvelable, contribuant ainsi à la sécurité énergétique nationale et à la promotion d’une croissance verte.

Khánh Hòa est reconnue comme l’une des localités disposant d’un potentiel remarquable en matière d’énergie éolienne et solaire. Selon les études de la Banque mondiale, la partie sud de la province présente le potentiel le plus élevé du pays pour le développement de l’éolien et du solaire, avec des régimes de vent stables, une faible exposition aux tempêtes et des conditions favorables à une production régulière tout au long de l’année. L’Institut de l’énergie (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce) souligne également que l’irradiation solaire y est stable entre les saisons, avec un nombre d’heures d’ensoleillement annuel compris entre 2 500 et plus de 3 000 heures, particulièrement propice au développement de projets solaires de grande envergure.

Outre ces conditions climatiques favorables, Khánh Hòa bénéficie d’une position géographique stratégique, située au carrefour de grands axes de transport tels que la Route nationale 1, l’autoroute Nord-Sud, la ligne ferroviaire Nord-Sud et les liaisons vers les Hauts Plateaux du Centre. Le système portuaire, les zones économiques et industrielles en cours de développement constituent autant d’atouts permettant à la province de s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur du secteur énergétique.

Grâce à ces avantages, la province attire de nombreux investisseurs nationaux et étrangers. À ce jour, la partie sud de la province compte 57 projets d’énergies renouvelables opérationnels, pour une capacité totale de plus de 3 700 MW, produisant environ 8,7 milliards de kWh injectés dans le réseau électrique national. Ces projets contribuent de manière significative à la transformation de la structure économique et au développement socio-économique local.

Au-delà des énergies renouvelables, l’énergie nucléaire est considérée comme un pilier stratégique à long terme pour garantir la sécurité énergétique nationale. Khánh Hòa est la seule localité du pays à avoir été retenue pour la construction de deux centrales nucléaires d’une capacité totale de 4 000 MW, un projet d’envergure qualifié de "projet du siècle".

Selon le Plan directeur de l’électricité VIII et sa version révisée, Khánh Hòa devrait se voir attribuer près de 17 GW de nouvelles capacités de production, portant la capacité totale installée de la province à environ 24 GW. Les autorités locales s’emploient à développer de manière synchronisée des projets d’éolien, de solaire et d’hydroélectricité de pompage-turbinage, associés à des solutions de stockage de l’énergie, afin d’affirmer progressivement le rôle de la province comme centre de production et de transit énergétique pour la région du Centre-Sud et les Hauts plateaux du Centre.

Grâce à la conjonction d’un "timing favorable" en matière de politiques publiques et d’atouts géographiques et naturels exceptionnels, Khánh Hòa dispose des conditions nécessaires pour édifier un écosystème moderne d’industries et de services énergétiques, s’affirmer comme un pôle de croissance verte et contribuer de manière déterminante à la stratégie de développement énergétique durable du Vietnam.

