La Résolution N°68 décisive pour libérer et maximiser le potentiel de le secteur privé

>> Le développement de l’économie privée n’a pas de limites, selon le Premier ministre

>> Un nouveau moteur pour le développement économique

Le secteur privé représente environ 50% du PIB du Vietnam, plus de 30% des recettes fiscales de l’État et génère plus de 82% des emplois à l’échelle nationale. Ces chiffres soulignent l’importance et le rôle central de ce secteur dans l’économie vietnamienne.

Le secteur privé reconnu comme pilier de l’économie nationale

Pour la première fois, le secteur privé est désigné comme la force motrice la plus importante de l’économie nationale dans une résolution du Bureau politique. Le texte prévoit des mesures concrètes telles que l’exonération fiscale durant les trois premières années, la suppression de la taxe professionnelle, ainsi que la facilitation de l’accès des petites et micro-entreprises privées à certains secteurs traditionnellement réservés aux entreprises publiques, comme la défense, la sécurité et même la justice.

Parmi les dispositions saluées par la communauté entrepreneuriale figure la distinction désormais claire entre la responsabilité individuelle et celle des personnes morales en cas d’infractions économiques. Cette avancée majeure dans la réforme du droit des affaires vise à rassurer les acteurs privés, notamment en évitant la criminalisation des fautes économiques mineures. Elle devrait renforcer la confiance des entrepreneurs et contribuer à rendre l’environnement des affaires au Vietnam plus attractif pour les investisseurs, tant nationaux qu’étrangers, comme l’a souligné Mac Quôc Anh, vice-président de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï.

"Nous saluons vivement cette nouvelle résolution, car c’est la première fois que le Bureau politique affirme clairement que le secteur privé joue un rôle primordial et constitue le principal moteur de l’économie nationale. Le texte fixe un double objectif : accroître le nombre d’entreprises tout en encourageant une croissance verte et durable. Autre avancée majeure: l’engagement clair de ne pas criminaliser les activités économiques, une condition essentielle pour instaurer un nouvel espace propice au développement des entreprises", dit-il.

L’un des objectifs les plus ambitieux de la Résolution n°68 est qu’à l’horizon 2030, le Vietnam compte 2 millions d’entreprises, un chiffre qui atteindrait 3 millions en 2045. Ce plan illustre le tournant historique du secteur privé qui, d’un acteur fragmenté et marginal, devient désormais un pilier essentiel de l’économie nationale. S’il est atteint, cet objectif permettra de créer des millions d’emplois, de renforcer les recettes fiscales et d’inscrire l’économie vietnamienne dans une trajectoire de croissance durable. Il offrira également aux entreprises vietnamiennes l’opportunité de s’intégrer davantage dans la chaîne de valeur mondiale et de devenir des acteurs clés du réseau de production international.

Une mise en œuvre accélérée

À peine quelques jours après l’adoption de la Résolution n°68, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé deux réunions pour élaborer un projet de résolution parlementaire visant à mettre en place des mécanismes et politiques spécifiques pour le développement du secteur privé. Il a insisté sur la nécessité de soumettre ce projet dès la 9e session de l’Assemblée nationale afin de répondre rapidement aux enjeux les plus pressants.

"L’esprit d’innovation et de développement de l’économie privée n’a pas de limites. L’objectif est de bâtir un pays prospère, puissant, démocratique, juste et civilisé dans cette nouvelle ère, selon le principe d’un État intègre, mettant l’humain au cœur de toutes les politiques de développement, et les entreprises comme acteur principal. Cette résolution doit impulser un véritable élan pour le secteur privé. Il est essentiel de réexaminer les politiques afin de garantir la liberté d’entreprendre, l’égalité des chances en affaires, une concurrence saine, et surtout une égalité d’accès au capital, aux terres et aux biens publics", a déclaré le Premier ministre.

Lors de la 45e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale, tenue le 10 mai, le président de l’Assemblée, Trân Thanh Mân, a souligné que la portée de la Résolution N°68 était aussi urgente et stratégique que celle de la Résolution 57 sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Il a chargé la Commission des affaires économiques et financières de travailler en étroite collaboration avec le ministère des Finances et les autres organismes concernés pour soumettre le projet de loi à l’Assemblée nationale le 12 juin prochain.

