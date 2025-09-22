La Résolution n° 70‑NQ/TW, une rupture politique dans le secteur de l’énergie

Le Bureau politique vient d’adopter la Résolution n° 70‑NQ/TW, consacrée à la garantie de la sécurité énergétique nationale d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

La Résolution n° 70‑NQ/TW marque une véritable rupture politique dans le secteur de l’énergie. Il ne se contente pas de réaffirmer la priorité donnée aux énergies renouvelables et propres, mais trace également la voie vers un marché de l’électricité concurrentiel et une attraction accrue des investissements publics et privés.

Un tournant stratégique pour le secteur énergétique

Lê My Nga, ancienne directrice de projet auprès du Conseil mondial de l’énergie (World Energy Council) au Vietnam, estime que la Résolution constitue un tournant majeur. Elle offre une vision holistique, intégrant les énergies traditionnelles, renouvelables, ainsi que les nouvelles technologies telles que l’hydrogène, l’ammoniac vert ou les petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR).

La Résolution place le secteur privé sur un pied d’égalité, en encourageant la participation des entreprises publiques et privées, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, dans ce domaine.

L’objectif principal est de faire passer le Vietnam d’un modèle "de carence et d’inquiétude" à un modèle "proactif et durable", où l’énergie devient un pilier du développement socio‑économique à long terme, avec une vision stratégique nationale dans la diversification des sources, la promotion des recherches et de l’application des hautes technologies.

Attraction d’investissements privés

Selon Nguyên Anh Tuân, directeur général du Groupe Électricité du Vietnam (EVN), la Résolution n° 70-NQ/TW souligne concrétise le principe d’égalité et de non-discrimination, ouvrant ainsi la voie à une participation plus active du secteur privé à tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement, de production et de services dans le marché de l’électricité. Elle garantit également le droit des consommateurs à choisir librement leur fournisseur d’électricité en fonction de leurs besoins. Il s’agit là d’une étape clé dans la construction d’un véritable marché de l’électricité concurrentiel.

Selon d’autres experts, la Résolution prévoit en outre la mise en œuvre rapide d’un mécanisme d’achat direct d’électricité (DPPA) entre les producteurs et les grands consommateurs, ainsi que l’élaboration de contrats transparents et de longue durée, afin d’assurer les droits légitimes des investisseurs.

La Résolution n° 70-NQ/TW propose de nombreuses mesures concrètes, telles qu’une réforme en profondeur des procédures administratives, avec une réduction des délais de traitement de 30 à 50 %. Il s’agit d’un signal fort pour réduire les risques perçus et instaurer un climat de confiance pour les investisseurs.

La Résolution n° 70-NQ/TW joue un rôle essentiel et a été promulguée de manière très opportune. Elle constitue une affirmation claire de la volonté du Vietnam de mettre en œuvre une stratégie énergique visant à garantir la sécurité énergétique, tout en assurant un développement durable et une intégration mondiale accrue.

VNA/CVN