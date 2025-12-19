Noël 2025

La présidente du Front de la Patrie du Vietnam adresse ses vœux à la communauté catholique

À l’occasion de Noël 2025, la membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Bùi Thi Minh Hoài, a rendu visite le 19 décembre à l’Archevêché de Hanoï et au Comité de solidarité des catholiques vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec l'archevêque de Hanoï, Mgr Vu Van Thiên, par ailleurs vice-président de la Conférence épiscopale du Vietnam, la présidente du CC du FPCV, Bùi Thi Minh Hoài a transmis, au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie, ses vœux de paix, de chaleur et de bonheur à l'ensemble des dignitaires, religieux et fidèles catholiques de la capitale.

Dressant le bilan de l'année 2025, la présidente du FPV a souligné que, malgré une conjoncture mondiale instable, le Vietnam a maintenu une croissance économique parmi les plus élevées au monde. Elle a attribué ce succès à la direction du Parti, à la gestion de l'État et à la solidarité de toutes les couches de la population, y compris les communautés religieuses.

Bùi Thi Minh Hoài a hautement apprécié l'engagement de l'Archevêché de Hanoï et des fidèles dans la mise en œuvre des politiques nationales, notamment à travers les mouvements d'émulation patriotique, l'édification de la Nouvelle ruralité, la protection de l'environnement et le développement de zones urbaines civilisées.

En perspective de l'année 2026, marquée par des événements politiques majeurs tels que le XIVe Congrès national du Parti et les élections législatives (XVIe législature), la dirigeante a exprimé le souhait de voir Mgr Vu Van Thiên et le clergé encourager les fidèles à participer activement au scrutin afin de choisir des représentants dignes des aspirations du peuple.

Lors de sa visite au Comité de solidarité des catholiques vietnamiens, la présidente du CC du FPV a adressé ses salutations les plus cordiales au prêtre Trân Xuân Manh, président de ladite organisation.

Elle a rappelé que Noël est une célébration sacrée de l'amour et de l'espoir, tout en soulignant le rôle pivot du Comité de solidarité en tant que « pont » entre le Parti, l'État et l'Église. Elle a exhorté l'organisation à continuer de rassembler les catholiques autour de la devise : "Vivre l'Évangile au sein de la nation", en étroite symbiose avec le pays et le peuple.

La présidente du CC du FPV a salué les contributions concrètes des catholiques dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'action humanitaire, notamment le soutien aux personnes vulnérables.

Elle s'est dite convaincue que, sous l'impulsion du prêtre Trân Xuân Manh, le Comité de solidarité des catholiques vietnamiens continuera de promouvoir la mission de "être de bons citoyens et de bons croyants", contribuant ainsi au renforcement du bloc de grande union nationale et à la prospérité du pays dans sa nouvelle phase de développement.

VNA/CVN