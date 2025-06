La Nouvelle ruralité et la réduction de la pauvreté au cœur d'une réunion nationale

>> Nouvelle ruralité : des résultats positifs après la réorganisation administrative

>> Une conférence nationale pour promouvoir trois programmes clés

Photos : VNA/CVN

La conférence a également porté sur les initiatives "Toute la nation s'unit pour construire des zones de Nouvelle ruralité" et "Pour les pauvres : ne laisser personne de côté" pour la période 2021-2025.

Dans son allocution, le chef du gouvernement, qui est également président du Comité de pilotage des programmes nationaux ciblés et président du Conseil central d'émulation et de recommandation, a affirmé que l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales constituent le fondement et les piliers du développement socio-économique national.

Les agriculteurs jouent un rôle central, tandis que l'agriculture est une source de motivation et les zones rurales, le fondement. Elles contribuent de manière significative au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation, à la sécurité alimentaire et servent de berceau à la créativité, à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel de la civilisation du riz humide du pays.

La conférence visait à définir des orientations et de nouvelles politiques pour la mise en œuvre des programmes nationaux ciblés dans les années à venir, conformément au futur modèle d'administration locale à deux niveaux, a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre, le gouvernement a publié des décrets précisant les mécanismes de gestion et les cadres de mise en œuvre des programmes nationaux ciblés susmentionnés. Un système de comités de pilotage a été mis en place à tous les niveaux pour superviser et coordonner leur exécution.

Outre les programmes nationaux ciblés, les deux mouvements ont mobilisé l'ensemble du système politique et encouragé la participation active du public, du monde des affaires et des organisations, tant au niveau national qu'international, afin d'atteindre les objectifs fixés par les programmes.

Ainsi, le programme de réduction durable de la pauvreté a atteint les objectifs annuels de réduction du taux de pauvreté fixés par l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il a atteint cinq objectifs spécifiques et cinq objectifs quinquennaux, et a atteint neuf des douze indicateurs liés à la résolution des pénuries de services sociaux de base. Parallèlement, le programme de construction de zones rurales d'un nouveau genre a permis à 79% des communes d'atteindre les nouvelles normes rurales, à 51% des localités de district d'atteindre ou d'achever les objectifs du programme, et à 12 provinces et villes d'être officiellement reconnues par le Premier ministre pour avoir atteint les objectifs du programme.

Les mouvements d'émulation ont été largement lancés dans les localités, touchant les ménages, les particuliers et le monde des affaires. Ils ont inspiré de nombreuses pratiques innovantes et efficaces, et de nombreux exemples remarquables ont été reconnus et salués pour leurs contributions positives.

Photos : VNA/CVN

Cependant, de nombreuses zones présentent encore des taux de pauvreté élevés et d'importants écarts de développement subsistent entre les régions, a déclaré le Premier ministre, notant que plusieurs districts pauvres n'ont encore vu aucune commune atteindre les nouvelles normes rurales et que, dans certaines localités, la qualité des critères atteints n'a pas été suffisamment maintenue.

Il a demandé à la conférence de se concentrer sur l'évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, d'identifier clairement les cibles atteintes, dépassées ou manquées, et de définir les priorités et les priorités. analyser les limites, les défis et les obstacles spécifiques ; identifier leurs causes et tirer les leçons de la mise en œuvre des deux programmes nationaux cibles et des mouvements d’émulation associés au cours de la période 2021-2025.

Le chef du gouvernement a également appelé au partage de modèles efficaces, de pratiques innovantes et d’initiatives exemplaires, ainsi qu’à des propositions pour la mise en œuvre des programmes pour la période 2026-2035.

VNA/CVN