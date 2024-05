La Malaisie met en œuvre un plan de subvention ciblé pour le diesel

La mise en œuvre d'une subvention ciblée sur le diesel pour les consommateurs malaisiens devrait aider le pays à économiser 4 milliards de RM (près de 850 millions d'USD) par an, contribuant ainsi à renforcer la position budgétaire du gouvernement, à améliorer l'allocation des ressources, et réduire la consommation de combustibles fossiles et l’empreinte carbone.