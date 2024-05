La maison longue traditionnelle des Ê dê

Les maisons longues sont depuis longtemps lesymbole des Ê Đê sur la majestueuse terre de Tây Nguyên (hauts plateaux duCentre). À partir de matériaux de récupération de la vie quotidiennes et dubesoin de vivre en harmonie avec la nature et protégés des prédateurs, les Ê Đêont construit ces maisons sur pilotis avec un système de piliers solides sesuccédant les uns aux autres, un toit en paille, des murs en bambou et unepièce principale large de plus de cinq mètres.