La formation des talents au cœur du développement des industries culturelles

Le développement efficace des industries culturelles constitue aujourd'hui une priorité nationale. Pour répondre aux exigences de l'intégration et du développement, la formation et le perfectionnement de ressources humaines qualifiées apparaissent comme une mission essentielle.

Le Vietnam dispose d'un atout considérable grâce à la richesse de son soft power culturel, qui englobe un ensemble de valeurs matérielles et immatérielles ainsi qu'un patrimoine paysager réparti sur tout le territoire. Ces ressources constituent une base important pour l'essor des industries culturelles. Mais au-delà des mécanismes et des politiques adaptées, c'est le facteur humain créatif qui joue un rôle décisif.

Selon la Professeure associée et Docteure Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l'Institut vietnamien de la culture, des arts, du sport et du tourisme : "Les ressources humaines représentent un capital humain central et déterminant pour le développement des industries culturelles. Les produits de ce secteur reposent avant tout sur la créativité et la propriété intellectuelle".

De son côté, la maître de conférences Nguyên Thi Ngoc Anh (Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville) souligne que les ressources humaines créatives ne sont pas seulement une force de travail, mais également un "capital" et un "patrimoine humain" essentiels pour bâtir la marque, la qualité et la compétitivité des industries culturelles.

Mettant l'accent sur la formation des jeunes générations, Lê Minh Tuân, directeur adjoint du Département du droit d'auteur du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, insiste sur la spécificité de ces métiers : la formation de ressources humaines culturelles exige du temps et de la persévérance. Il est donc nécessaire de commencer dès le plus jeune âge, car les nouvelles générations constitueront la relève indispensable.

Face à la nécessité d'améliorer la qualité de la formation, le Docteur Doàn Ngoc Xuân, recteur de l'Université de Thu Dâu Môt, rappelle que les industries culturelles sont devenues l'un des secteurs économiques de pointe du pays. Dans le contexte de la mondialisation et de l'essor du numérique, les domaines de la culture, des sports et du tourisme connaissent des mutations profondes dans leurs modèles de fonctionnement. La transition numérique ouvre de nouvelles perspectives, mais impose aussi des défis majeurs en matière d'orientation et de réforme du système de formation.

À Hô Chi Minh-Ville, les autorités ont identifié la culture comme une force endogène clé pour un développement durable et une intégration internationale réussie. La ville met en œuvre le projet "Améliorer la qualité, détecter et former les talents dans les domaines de la culture, des arts, de l'éducation physique et des sports pour la période 2020-2030". Elle collabore également avec le Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger et les ambassades afin d'attirer et de valoriser les talents au service du développement des industries culturelles dans la métropole du Sud.

Ainsi, l'investissement dans la formation des ressources humaines créatives apparaît non seulement comme une exigence immédiate, mais aussi comme un levier stratégique pour exploiter pleinement le potentiel culturel du Vietnam et affirmer le rôle des industries culturelles dans la croissance économique et le rayonnement national.

