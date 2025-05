La compagnie aérienne brésilienne Azul se déclare en faillite

La compagnie aérienne Azul, la plus grande du Brésil en nombre de vols et de destinations, a annoncé mercredi 28 mai avoir demandé à être placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites pour restructurer ses finances, dans le cadre d'un accord avec ses créanciers et ses partenaires.