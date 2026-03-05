La Chine enverra un envoyé spécial au Moyen-Orient pour œuvrer à l'apaisement des tensions

La Chine continuera à travailler avec toutes les parties, notamment celles impliquées dans les conflits au Moyen-Orient, pour maintenir la communication, renforcer les efforts de médiation et parvenir à un consensus, a déclaré jeudi 5 mars Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'un point presse régulier.

>> Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

>> Le seul moyen de faire cesser le conflit au Moyen-Orient

La Chine continuera à travailler avec toutes les parties, notamment celles impliquées dans les conflits au Moyen-Orient, pour maintenir la communication, renforcer les efforts de médiation et parvenir à un consensus, a déclaré jeudi 5 mars Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'un point presse régulier. La porte-parole a fait ces remarques en réponse à une question portant sur la montée des tensions régionales à la suite des frappes militaires américano-israéliennes contre l'Iran. La Chine enverra prochainement Zhai Jun, envoyé spécial du gouvernement chinois sur la question du Moyen-Orient, dans la région afin d'œuvrer à l'apaisement de la situation tendue, a indiqué Mme Mao.

Xinhua/VNA/CVN