La Chine appelle à tout mettre en œuvre pour apaiser la situation en Ukraine

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L'évolution de la situation en Ukraine est profondément préoccupante, les multiples attaques récentes ayant fait de nombreuses victimes dans les deux camps et causé d'importants dégâts aux infrastructures, a noté M. Sun, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'Ukraine. La priorité immédiate est de parvenir à un cessez-le-feu et de mettre fin aux combats, a estimé le diplomate chinois, ajoutant que l'escalade des hostilités ne ferait qu'aggraver les souffrances des civils. Un cessez-le-feu rapide et la fin des combats servent les intérêts fondamentaux et à long terme des parties concernées et répondent aux attentes communes de la communauté internationale. "La Chine demande instamment la fin immédiate de toutes les attaques contre les civils, appelle les parties concernées à rester calmes et à faire preuve de retenue, à respecter strictement le droit international humanitaire, à protéger les civils ainsi que les infrastructures civiles, et à tout mettre en œuvre pour désamorcer la situation afin de préserver les perspectives d'une paix rapide", a indiqué M. Sun. Il a souligné que la solution essentielle réside dans le recours au dialogue et à la négociation, appelant les parties concernées à maintenir le contact, à faire preuve de volonté politique, à instaurer une confiance mutuelle par la discussion, à parvenir à un consensus via des négociations et à s'efforcer de conclure un accord de paix global, durable et contraignant. "Tant que les pourparlers peuvent débuter et se poursuivre, l'espoir de la paix demeure", a-t-il dit.

Xinhua/VNA/CVN