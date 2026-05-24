La cascade de Nâm Luc, un ruban de soi blanche au cœur du plateau de Sin Hô

Nichée au cœur des montagnes brumeuses du plateau de Sin Hô, dans la province montagneuse de Lai Châu (Nord-Ouest), la cascade de Nâm Luc s’impose comme l’une des nouvelles destinations les plus prisées de la région pour les amateurs de randonnée et les amoureux de la nature.

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Photo : laichau.gov.vn/CVN

Avec sa beauté préservée et son paysage spectaculaire, la cascade évoque un ruban de soie blanche ondulant à flanc de montagne.

Un voyage au cœur de la nature sauvage

Rejoindre Nâm Luc est une aventure en soi. La cascade se situe dans le village de Nâm Luc 2, à plus de 20 km du centre de la commune de Sin Hô, à une altitude de 1.600 à 1.800 m. Le climat frais toute l’année et l’humidité élevée ont permis de préserver un riche écosystème forestier primaire.

Le voyage commence par une excursion en moto, guidée par des habitants, qui emmène les visiteurs le long de sentiers de montagne escarpés serpentant à travers des villages reculés des hauts plateaux, habités par des communautés ethniques minoritaires. Après avoir parcouru environ cinq kilomètres en moto, les visiteurs poursuivent leur randonnée à pied sur trois kilomètres supplémentaires.

Bien que le sentier ne soit pas excessivement escarpé, il présente de nombreux défis, notamment l’escalade de formations rocheuses naturelles et la traversée de ruisseaux.

Vu Hoàng Hai, un visiteur venu de la province voisine de Lao Cai, s’est dit profondément impressionné par l’expérience. "J’ai voyagé dans de nombreux endroits et effectué de nombreuses randonnées, mais c’était ma première visite à Nâm Luc, et j’ai été véritablement conquis. Ce n’est pas seulement la cascade elle-même, mais aussi le paysage le long des ruisseaux qui est à couper le souffle. Je pense que cette région a un énorme potentiel pour le tourisme d’aventure dans un avenir proche."

Au terme de la randonnée, la cascade apparaît de façon spectaculaire, dévalant trois paliers principaux pour une hauteur totale de plus de 140 m. La vaste zone rocheuse au pied des chutes offre un lieu idéal pour se reposer, prendre des photos ou pique-niquer en pleine nature.

Nguyên Hoài Thu, une touriste venue de Hanoï, a décrit le paysage comme absolument époustouflant. "C’est la première fois que je viens ici, et j’ai été complètement émerveillée. Le sentier de randonnée est d’une beauté incroyable. La vue des trois niveaux de la cascade, avec une mer de nuages d’un côté et des eaux tumultueuses de l’autre, a fait disparaître toute ma fatigue."

Un potentiel croissant à exploiter

Explorer Nâm Luc est une expérience à la fois visuelle et culinaire, offrant aux visiteurs des plats authentiques typiques des communautés ethniques de Lai Châu et de la région du Nord-Ouest.

Sous la canopée et au bord des ruisseaux, les visiteurs peuvent déguster du poisson grillé, des légumes forestiers assaisonnés d’un sel local, du porc fermier fumé et du riz gluant préparés par les habitants.

Selon Thao A De, chef du village de Nâm Luc 2, la communauté locale a créé collectivement les sentiers de pierre menant à la cascade. Les habitants sont désormais encouragés à développer des services d’hébergement et de restauration pour soutenir le tourisme, tout en améliorant leurs conditions de vie et en réduisant la pauvreté.

Ces dernières années, des agences de voyages et des équipes d’étude ont commencé à explorer le site afin de développer des produits touristiques. Nâm Luc est considérée comme parfaitement adaptée aux tendances touristiques actuelles axées sur le tourisme vert et les expériences immersives en pleine nature, notamment auprès des jeunes voyageurs.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Lai Châu collabore avec les entreprises touristiques pour standardiser les itinéraires de randonnée, former les guides locaux et renforcer les campagnes de promotion numérique.

Nguyên Van Dung, chef adjoint du bureau de la gestion du tourisme du service, a déclaré que la cascade a été identifiée comme une destination prioritaire dans la stratégie de développement touristique de la province pour la période 2026-2030. Les autorités envisagent également d’investir dans les infrastructures, en particulier dans l’amélioration des routes d’accès reliant le village à la cascade, afin de faciliter l’accès au site aux visiteurs.

VNA/CVN