La Bourse de Paris finit dans le vert avant Nvidia

Le CAC 40 a pris 1,15% à 8.143,92 points, en hausse de 92,85 points. Mardi, il avait cédé 0,49% pour s'établir à 8.051,07 points.

La place parisienne, comme l'ensemble des marchés européens, a été portée par "la nouvelle selon laquelle l'Ukraine a accepté un accord qui donnera aux États-Unis un accès aux minéraux ukrainiens", selon Kathleen Brooks.

Kiev a en effet approuvé mercredi 26 février les termes d'un accord sur ses minerais avec les États-Unis. Donald Trump a demandé à l'Ukraine de lui donner accès à ses ressources minières pour compenser les milliards de dollars d'aide versés par l'administration de son prédécesseur Joe Biden. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait signer l'accord dès vendredi 28 février à Washington.

"Cela est vu comme un pas vers le processus de paix", ajoute Kathleen Brooks.

Les valeurs de la défense ont été dynamiques, l'Europe devant investir davantage dans le militaire, alors que se dessinent des perspectives de désengagement militaire américain. A Paris, Safran a gagné 1,51% à 248,70 euros.

Les investisseurs se tourneront mercredi 26 février en fin de journée vers les résultats de Nvidia, champion américain des microprocesseurs et deuxième capitalisation mondiale.

La publication est attendue après la clôture des marchés à New York, dans un contexte de doutes ces dernières semaines sur les perspectives de croissance réelle des secteurs liés au développement de l'intelligence artificielle.

Ce sentiment s'est accru depuis que le chinois DeepSeek a revendiqué le développement d'un modèle aussi performant que ses concurrents américains, avec beaucoup moins de ressources.

Les entreprises du secteur ont évolué prudemment mercredi 26 février : STMicroelectronics a reculé de 2,50% et Soitec a pris 0,42%.

Le spécialiste des paiements électroniques, Worldline a dévissé de 17,01% à 6,16 euros. Même si le groupe a divisé par trois sa perte nette en 2024, "le second semestre de l'année 2024" est "plus faible que prévu" et "le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024" a été "moins bon que prévu", retiennent les analystes de Jefferies.

Le constructeur automobile Stellantis a perdu 4,05% à 12,94 euros, après avoir publié mercredi un bénéfice net en forte baisse en 2024 et encaissé un important recul de ses marges au deuxième semestre.

