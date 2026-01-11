La 53ᵉ réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale prévue le 12 janvier

La 53ᵉ réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale se tiendra dans la matinée du 12 janvier 2026, à Hanoï, et durera une demi-journée.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononcera le discours d’ouverture et présidera la séance aux côtés des vice-présidents de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette réunion, le Comité permanent examinera et adoptera deux résolutions portant respectivement sur l’attribution et l’utilisation des tenues, insignes et grades des dirigeants des Parquets populaires de tous niveaux, des procureurs, des contrôleurs et des enquêteurs, ainsi que sur le nombre et la structure des différents grades de procureurs du Parquet populaire et du Parquet militaire.

Dans le cadre de ses activités de supervision, le Comité permanent examinera le rapport sur les requêtes et aspirations des citoyens pour le mois de décembre 2025.

