La 38ᵉ Conférence annuelle de l’Association des avocats d’Asie-Pacifique attendue à Hanoï

La Fédération des avocats du Vietnam a tenu le 6 octobre à Hanoï une conférence de presse pour annoncer la 38ᵉ Conférence annuelle de l’Association des avocats d’Asie - Pacifique (LAWASIA 2025), un rendez-vous international majeur pour la communauté juridique régionale.

Photo : VNA/CVN

L’événement, organisé conjointement par LAWASIA et la Fédération des avocats du Vietnam, se déroulera du 11 au 13 octobre 2025 dans la capitale vietnamienne.

Selon les organisateurs, la conférence devrait réunir près de 500 délégués nationaux et internationaux, parmi lesquels des dirigeants d’associations d’avocats, de cabinets juridiques, d’institutions judiciaires ainsi que de facultés de droit de différents pays de la région Asie-Pacifique et du monde entier.

Placée sous le thème "Connexion - Partage - Développement juridique durable dans la région Asie-Pacifique", la conférence comprendra 34 sessions thématiques abordant des sujets variés tels que les médias, la technologie et la protection des données, le droit de l’environnement, le droit de la concurrence et de l’antitrust, le droit constitutionnel, le droit du travail, la cybercriminalité internationale…

Le Vietnam sera représenté par une quinzaine d’avocats et d’experts qui interviendront comme orateurs ou modérateurs lors de plusieurs sessions importantes.

À cette occasion, la Fédération des avocats du Vietnam a également annoncé le programme de célébration du 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle des avocats vietnamiens (10 octobre 1945 - 10 octobre 2025). La cérémonie commémorative se tiendra le 9 octobre 2025 à Hanoï.

VNA/CVN