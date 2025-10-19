La 15ᵉ Assemblée nationale tiendra sa 10ᵉ session à partir du 20 octobre

La 10ᵉ session de la 15ᵉ Assemblée nationale (AN) s'ouvrira à Hanoï le 20 octobre.

Le Comité permanent de l'AN, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le gouvernement, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, le secrétaire général de l'AN, le Conseil des ethnies et les commissions de l'AN, ainsi que les délégations parlementaires, le Bureau de l'AN et les organismes concernés, ont activement préparé les documents et les contenus de travail de cette session.

Avant la cérémonie d'ouverture, à 07h15, les dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que les députés de l'AN, déposeront une gerbe et rendront hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée

À 08h00, l'AN tiendra une réunion préparatoire, au cours de laquelle le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononcera un discours d'ouverture.

Par la suite, Lê Quang Manh, membre du Comité permanent de l'AN, présentera un rapport sur les explications et les ajustements apportés au projet d'ordre du jour de la 10ᵉ session. L'AN examinera ensuite l'ordre du jour et procédera au vote d'adoption.

À 09h00, la séance d'ouverture officielle se tiendra dans la salle Diên Hông du siège de l'AN. La cérémonie sera diffusée en direct sur VTV1 (Télévision vietnamienne) et VOV1 (Voix du Vietnam).

