Centrales nucléaires de Ninh Thuân

Khanh Hoà accélère la mise en œuvre des projets de réinstallation

Les autorités de la province de Khanh Hoà (Centre) accélèrent la mise en œuvre des composants 1 et 2 consacrés à la réinstallation des populations et à la libération des terrains destinés aux projets des centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et 2.

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Photo : Công Thu/VNA/CVN

Selon Pham Minh Tân, directeur du Comité de gestion des projets d'investissement et de construction de Khanh Hoà, l'organisme est le maître d'ouvrage de ces composants situés respectivement dans les communes de Phuoc Dinh et de Vinh Hai.

Pour le composant 1, lié à la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, le Comité de gestion a déjà approuvé les plans d'exécution et les estimations budgétaires, tandis que la sélection des entreprises chargées de six lots de travaux est en voie d'achèvement. Le lot n°15, consacré aux infrastructures techniques de la zone de réinstallation, a déjà fait l'objet d'un contrat. L'entreprise retenue a pris possession de près de 35 ha sur les 65 prévus afin d'engager les premières installations de chantier.

Les autres appels d'offres, incluant l'approvisionnement en eau, les infrastructures sociales, le port de pêche, la construction de cimetière et la modernisation du réseau électrique, sont en cours de choisir des entrepreneurs pour permettre un démarrage rapide des travaux de construction.

Parallèlement, le composant 2, destiné à la centrale nucléaire de Ninh Thuân 2, progresse également. Son étude de faisabilité a été approuvée par le Comité populaire provincial en mars 2026. Ce volet comprend une zone de réinstallation de 31,8 ha, une zone de production agricole et un cimetière.

Toutefois, sa mise en œuvre se heurte à la nécessité de convertir plus de 155 hectares de terres forestières, une procédure complexe qui exige une étroite coordination avec les services de l'agriculture et de l'environnement afin de régulariser le statut foncier des parcelles et de finaliser les dossiers de reboisement compensatoire.

Photo : Công Thu/VNA/CVN

Malgré ces avancées techniques, la libération des terrains demeure le principal obstacle au bon déroulement du calendrier, particulièrement pour le site de Ninh Thuân 1 où les progrès stagnent en raison de la complexité de l'identification de l'origine des terres.

Les autorités locales signalent des irrégularités persistantes, telles que des morcellements illégaux de parcelles ou des déclarations d'habitation non conformes à la réalité, ce qui a contraint la commune de Phuoc Dinh à solliciter l'intervention de la police provinciale pour clarifier la situation sur environ 216 hectares litigieux.

Afin de respecter les échéances fixées par les autorités centrales, le Comité de gestion a exhorté les administrations communales à accélérer les procédures d'indemnisation, la libération des terrains et le transfert des sépultures vers les nouveaux cimetières.

Par ailleurs, les autorités provinciales ont été appelées à approuver dans les meilleurs délais l'exploitation des gisements de matériaux de remblai, indispensables à l'aménagement des infrastructures techniques de ces projets énergétiques d'importance nationale.

VNA/CVN