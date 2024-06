Initiative lancée pour faire face aux menaces pour la santé publique induites par le changement climatique

L'Agence américaine pour le développement international (USAID) en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a lancé vendredi 7 juin une initiative dans la ville de Cân Tho (delta du Mékong) pour renforcer les capacités locales de détection, de prévention et de réponse aux maladies infectieuses émergentes liées au changement climatique.

L'initiative, soutenue par l'USAID et le PNUD, fait partie d'une série d'activités du partenariat ''One Health'', axée sur le lien entre le changement climatique et les menaces de maladies.

Il pilotera des modèles à l’échelle provinciale qui renforcent la réponse ''Une seule santé'' liée au changement climatique dans les disciplines de la santé humaine, animale et environnementale.

S'adressant à l'événement, la directrice de l'USAID, Aler Grubbs, a souligné que les gens vivent à une époque de risque de maladies émergentes transmises entre les animaux et les humains.

Elle a souligné la nécessité pour les pays de mettre en œuvre le partenariat, qui est une approche intégrée et unificatrice visant à équilibrer et optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, en vue de maintenir la sécurité sanitaire mondiale.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a fait remarquer que l'initiative soutiendra les autorités de Can Tho dans la conception et la mise en œuvre d'initiatives d'adaptation au changement climatique, en consultation avec les parties prenantes locales, notamment les entreprises et les syndicats de femmes.

Le projet aidera les autorités, les communautés et d'autres partenaires de la localité à détecter, prévenir et répondre aux menaces pour la santé publique liées au changement climatique, a-t-elle déclaré.

Améliorer la santé des habitants de Cân Tho

Les activités potentielles comprennent la modernisation des infrastructures de santé primaires pour soutenir la continuité des services lors d'événements météorologiques extrêmes, l'élargissement des options de télésanté et l'équipement des autorités locales et des systèmes de santé pour qu'ils soient mieux placés pour répondre aux menaces de santé publique induites par le climat.

Le vice-président du Comité populaire de Cân Tho, Nguyên Thuc Hiên, a exprimé sa conviction sur le caractère pratique et l'efficacité du projet, soulignant qu'avec l'expérience et les réalisations exceptionnelles dans le soutien à la réponse du Vietnam au changement climatique, le PNUD contribuera à améliorer la santé des habitants de Cân Tho en améliorer la coordination intersectorielle de la santé, de l’environnement et de l’agriculture.

Les activités dans le cadre de l'initiative sont bien alignées sur les visions du plan d'action de Cân Tho pour répondre au changement climatique sur la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050, a-t-il souligné.

VNA/CVN