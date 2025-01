Idéaux et convictions communs : clé des relations Vietnam - Chine

À l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine, le Quotidien du peuple , journal officiel du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a publié le 19 janvier un article de l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

Dans cet article, l’ambassadeur souligne que les idéaux et les convictions communs constituent une base essentielle pour le développement durable et à long terme des relations bilatérales. Selon l’article, au cours des 75 dernières années, les relations sino-vietnamiennes ont été marquées par deux grands jalons historiques : le premier est l’amitié traditionnelle qualifiée de "camarades et frères", établie par les Présidents Mao Zedong et Hô Chi Minh. Le second est la construction d’une communauté d'avenir partagé établie conjointement par les plus hauts dirigeants des deux pays.

En revisitant cette histoire de 75 ans d’amitié, ces deux moments marquants s’entrelacent pour devenir un phare intemporel guidant les relations bilatérales vers un avenir prospère.

L’ambassadeur He Wei rappelle que les idéaux et convictions communs restent le socle du développement durable des relations entre les deux nations. Le PCC et le Parti communiste du Vietnam (PCV) partagent la même aspiration : garantir le bonheur du peuple et le développement de leurs pays respectifs. Ils s’unissent dans leur engagement envers le socialisme et leur détermination à œuvrer pour la paix et le progrès de l’humanité. Cette vision commune et ce même avenir représentent les caractéristiques essentielles des relations sino-vietnamiennes.

La vision commune de développement constitue une source d’énergie inépuisable pour approfondir la coopération bilatérale. Les deux pays perçoivent le développement de l’autre comme une opportunité pour eux-mêmes. En tirant parti de leurs avantages géographiques et de la connectivité terrestre et maritime, ils exploitent pleinement leur potentiel industriel complémentaire, favorisant ainsi un modèle de coopération gagnant-gagnant. Cette coopération est soutenue par un double dynamique dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

La Chine est depuis plus de 20 ans le principal partenaire commercial du Vietnam. En 2024, le commerce bilatéral a atteint une valeur de plus de 260 milliards de dollars. La Chine se place également en tête en termes de montant de capital d’investissement et de nombre de nouveaux projets au Vietnam.

La connectivité infrastructurelle entre les deux pays connaît des avancées remarquables. La construction de trois projets ferroviaires transfrontaliers à écartement standard est en cours d’accélération. Par ailleurs, la coopération dans les domaines émergents comme l’économie numérique et la transition énergétique progresse rapidement. De plus en plus de produits agricoles vietnamiens de haute qualité accèdent au marché chinois, où ils sont bien accueillis par les consommateurs.

Les deux pays ont également résolu avec succès des questions complexes, notamment la démarcation des frontières terrestres et maritimes dans le golfe du Bac Bô.

Pour les différends encore non résolus, les deux parties privilégient le dialogue et la consultation. Elles s’efforcent de gérer les différends de manière appropriée, établissant ainsi des attentes stables pour renforcer la communauté d'avenir partagé.

Les 75 années d’histoire commune ont maintes fois démontré que l’harmonie entre voisins est le fondement des relations sino-vietnamiennes et leur principal atout.

À ce tournant historique, les deux pays continueront de s’appuyer sur leur longue tradition d’amitié et de bon voisinage. Ils chercheront à promouvoir le développement dynamique du socialisme dans un monde en constante mutation, insufflant une énergie positive pour consolider la paix, la stabilité et le développement dans la région et au-delà, conclut l’ambassadeur He Wei.

VNA/CVN